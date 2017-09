عامر خان کی ”دنگل“ نے چین کے بعد ہانگ کانگ میں کامیابیاں سمیٹ لیں

ممبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن) بالی ووڈ کے مسٹر پرفیکشنسٹ عامر خان کی بلاک بسٹر فلم ”دنگل“ نے چین کے بعد ہانگ کانگ میں بھی کامیابی کے جھنڈے گاڑتے ہوئے ریکارڈ بزنس کرلیا۔

عامر خان کی 2016 میں ریلیز ہونے والی فلم ” دنگل“ نے ماضی کے تمام ریکارڈز پاش پاش کردیے ہیں اور یہ نہ صرف بھارتی فلم انڈسٹری بلکہ خود عامر خان کے کیریئر کی بھی کامیاب ترین فلموں میں شمار ہو چکی ہے۔

. @aamir_khan 's #Dangal is now the highest grossing Indian movie in #Hongkong.. US$3.05 M.. Beats #3Idiots ' US$3.02 M to take the crown.. pic.twitter.com/slXPNGxNP7