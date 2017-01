سونی نے علی ظفر کے ساتھ ایسا کام کردیا کہ اداکار کو خود ہی میدان میں آنا پڑ گیا، کھری کھری سنادیں

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) انڈیا میں پاکستانی فنکاروں کے ساتھ ہونے والا سلوک تو پوری دنیا نے ہی دیکھا ہے کہ کیسے ایک ہی ہلے میں تمام فنکاروں کوانڈیا سے نکال دیا گیا جس کے بعد بہت سے پراجیکٹس میں سے بھی پاکستانی فنکاروں کو فارغ کیا گیا لیکن سونی کمپنی نے تو ہندو انتہا پسندوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا اور علی ظفر کے ساتھ ایسا کام کردیا کہ وہ خود ہی میدان میں آگئے اور کمپنی کو پیار کی زبان بولنے کی تلقین کردی۔

سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اداکار و گلوکار علی ظفر نے اپنی فلم ڈیئر زندگی کا ایک گانا” تو ہی ہے“ شیئر کیا ہے جو انہوں نے فلم کیلئے خود ہی گایا تھا جبکہ یہ انہی پر پکچرائز بھی ہوا تھا۔ لیکن سونی میوزک کمپنی نے اس گانے کے کریڈٹس میں علی ظفر کا نام لکھنے کی بجائے معروف گلوکار اریجیت سنگھ کا نام لکھ دیا جس پر علی ظفر نے کمپنی کو درستگی کا مشورہ دیا اور پیار پھیلانے کی تلقین کی۔

علی ظفر کا کہنا تھا کہ ”اس گانے کی آواز اریجیت سنگھ کی نہیں بلکہ میری ہے، برائے مہربانی اسے ٹھیک کریں۔ فلم میں گائے جانے والے گانے اور اس گانے کی آواز میں کافی فرق محسوس ہو رہا ہے۔ اور اب فینز کیلئے آڈیو بھی ریلیز کر ہی دو، آپ ایک میوزک کمپنی ہیں ، موسیقی پیار کی زبان ہے، اس لیے پیار پھیلائیں“۔

ذیل میں ہم علی ظفر کے ٹویٹس پیش کر رہے ہیں جن سے آپ کو سونی میوزک کمپنی کی حقیقت کا پتہ چل جائے گا

Here it is finally. "Tu Hi Hai". Full song https://t.co/6VN0tdgF4a