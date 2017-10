عمران خان سے فنکاروں کی بہتری کے لئے اقدامات پر سوال پوچھا تو ان کے جواب سے بے حد مایوسی ہوئی: عتیقہ اوڈھو

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) معروف اداکارہ عتیقہ اوڈھو نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں فنکار انتہائی کسمپرسی کی حالت میں ہیں ، میں نے جب گذشتہ روز چیئرمین تحریک انصاف سے ان کی حالت کی بہتری کے لئے اقدامات کے بارے میں پوچھا ، کیوں کہ گذشتہ 4سالوں سے صوبے میں ان کی پارٹی کی حکومت ہے مگر ان کے جواب سے مجھے بے حد مایوسی ہوئی۔

سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ”ٹوئٹر“ پر ٹوئٹ کرتے ہوئے معروف اداکارہ عتیقہ اوڈھو کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف چار سالوں سے خیبر پختونخوا میں اقتدار میں ہے مگر جب میں نے فنکاروں کے معیار زندگی کی بہتری کے لئے عمران خان سے سوال پوچھا تو ان کے جواب سے مجھے بے حد مایوسی ہوئی ۔ ان کامزید کہنا تھا کہ میں نے عمران خان سے پوچھا کہ خیبر پختونخوا میں فنکاروں پر شدت پسندوں کی جانب سے شدید دباﺅ اور دھمکیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ، آپ نے ان کی بہتری کے لئے کیا اقدامات کئے ہیں؟ میرے اس سوال کے جواب میں عمران خان کا کہنا تھا کہ اس حوالے سے فی الحال ہماری کوئی پالیسی نہیں ہے۔ عمران خان نے گذشتہ روز کراچی میں فنکاروں سے خطاب کیا تھا اور میں نے بھی اسی لئے ان سے اس حوالے سے سوال پوچھا تھا۔

Asked Imran Khan about KPK artists welfare as they have been under his watch for the last 4 years. Disappointed with his answer.



واضح رہے کہ عتیقہ اوڈھو سے جون 2011 کو اسلام آباد سے کراچی جاتے ہوئے دو بوتل شراب برآمد ہوئی تھیں اور سابق چیف جسٹس افتخار چوہدری نے اداکارہ شراب برآمدگی پر ازخود نوٹس بھی لیا تھا ،اس واقعے کے بعد سے عتیقہ اوڈھو قومی میڈیا کی ہیڈلانئز میں رہی تھیں۔

I asked IK about how his gov in KPK has helped the artists suffering there under extremists pressure and he says there is no policy yet.