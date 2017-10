سنی لیون نے بالی ووڈ میں تہلکہ مچانے کے بعد اب ایسا کام کرنے کا اعلان کر دیاہے کہ سن کر ان کے چاہنے والے ٹی کے سامنے سے اٹھنے کا نام ہی نہیں لیں گے کیونکہ۔۔۔

ممبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن )بالغوں کی فلموں سے شہرت پانے والی سنی لیون اب بالی ووڈ میں اتنی مقبول ہو چکی ہیں کہ کوئی بھی آئٹم سانگ ان کے بغیر ادھورا سمجھا جاتاہے اور انہو ںنے بہت سی اداکاراﺅں کو مشکل میں ڈال دیاہے تاہم اب سنی لیون ایک ایسا کام کرنے جارہی ہیں کہ ان کے مداح ٹی وی کے سامنے سے اٹھنے کا نام ہی نہیں لیں گے ۔

تفصیلات کے مطابق بالی ووڈ سٹار سنی لیون نے اب ٹی وی دنیا میں قدم رکھنے کا فیصلہ کر لیاہے اور وہ اب بھارتی ٹی وی پر شو ’فٹ سٹاپ‘ میں بطور ’فٹنس گرو ‘ دکھائی دیں گی ۔سنی لیون کا یہ نیا شو نومبر کے ماہ میں بھارتی ٹی وی چینل ’MTV‘ پر چلایا جائے گا ۔سنی لیون اس شو میں کم محنت سے زیادہ وزن کم کرنے کے مختلف ٹوٹکے اور اپنے آپ کو فٹ رکھنے کیلئے ورزش سکھائیں گی ۔اس شو میں ورزش کے حوالے سے تمام تر خدمات گرو مکی مہتا سرانجام دیں گے ۔

Kya aap tayar ho #Fit hone ke liye? Aa rahi hai humari fittest superstar ONE & ONLY @SunnyLeone with #FitStop #OnlyOnBeats #BloodMeinHaiBeat pic.twitter.com/WWL8eYuNyY