سونو نگم کے بعد بھارتی اداکارہ نے ازان کے بارے میں ایسی بات کہہ دی کہ مسلمانوں کو غصے سے آگ بگولہ کر دیا

ممبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن ) ازان کی آواز پر پریشانی اور مغلظات بولنے والے بھارتی گلوکار سونو نگم کے بعد اب ایک اور بھارتی اداکارہ سچترا کرشنا مورتھی نے بھی زہر اگلنا شروع کر دیا ۔

”پڑھ لو “ کے مطابق چند ماہ قبل بھارتی گلوکار سونو نگم نے ازان کی آواز پر ہرزہ سرائی کی تو سوشل میڈیا پر ان کے خلاف محاز کھڑا ہو گیا اور اب سارا دن ناچ گانوں کے شور میں رہنے والی اداکارہ اور گلوکارہ سچتر ا نے بھی ازان کی آواز کو بنیاد بنا کر اپنے تعصب کا اظہار کر دیا جنہیں سوشل میڈیا پر کڑی تنقید کا سامنا ہے۔

سچترا کرشنا مورتھی نے اپنے متنازع ٹویٹ میں ازان کی آواز کو بنیاد بنا کر ہرزہ سرائی کا اظہار کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ”میں صبح چار بجے کے بعد گھر واپس آئی تو کانوں میں ازان کی آواز پڑنے لگی “۔

came home at 4.45 am 2 most aggressive/ ear shattering call of azaan. Nothing more lowlife & dumb than such extreme imposed religiousity