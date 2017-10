عدنان سمیع بھارت کی محبت میں اندھے ہو گئے،ایسی حرکتیں شروع کر دیں کہ جان کر ہر پاکستانی کو غصہ آجائے گا

ممبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن) بھارتی گلوکار عدنان سمیع خان بھارت کی محبت میں اتنے اندھے ہوگئے کہ بھارتی سپریم کورٹ کے فیصلوں تک پر تبصرے کرنے لگے ہیں۔گلوکار نے بھارتی قومی ترانے کی عزت میں کھڑا ہونا لازمی قرار دے دیا۔

غیرملکی میڈیا کے مطابق بھارتی سپریم کورٹ نے سینما گھروں میں فلموں کی نمائش سے قبل قومی ترانہ بجائے جانے کا حکم جاری کیا تھا تاہم اس فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست کی سماعت ہوئی۔ کیس کی سماعت جسٹس دیپک مشرا، جسٹس اے ایم خانولکار اور جسٹس ڈی وائے چندرا پر مشتمل تین رکنی لارجر بینچ نے کی۔ سماعت کے دوران کہا گیا کہ لوگوں کو سینما ہال کے اندر اپنی حب الوطنی ظاہر کرنے کے لیے قومی ترانہ بجائے جانے کے دوران کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ کہیں نہیں لکھا کہ اگر کوئی شخص قومی ترانہ بجنے کے دوران کھڑا نہیں ہوا تو وہ محب وطن نہیں ہے۔سپریم کورٹ کے فیصلے کے سامنے کسی بھی بھارتی کی جانب سے کوئی اعتراض سامنے نہیں آیا۔

بھارت کی محبت میں اندھے ہوجانے والے گلوکار عدنان سمیع خان سپریم کورٹ کے خلاف کھڑے ہونے سے باز نہ رہ سکے اورسماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پرعدالتی فیصلے پر اعتراض اٹھادیا۔عدنان سمیع نے لکھا کہ قومی ترانہ کبھی بھی اور کہیں بجایا جائے اس کی عزت کرنے کے لیے لازمی کھڑے ہوں اور یہ چیز انسان کے دل سے ہوتی ہے۔

‘Where’ d National Anthem shud play is another matter; but whenever or wherever it is played- GET UP & Respect it. From d Heart- Not Sleeve!