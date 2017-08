میرے پیٹ میں ایک اور بچہ پرورش پا رہا ہے، فریال مخدوم کا سوشل میڈیا پر پیغام

لندن (ڈیلی پاکستان آن لائن) حال ہی میں انتہائی بھونڈے طریقے سے اپنے خاوند سے علیحدگی اختیار کرنے والے باکسر عامر خان کی سابق اہلیہ فریال مخدوم نے اعلان کیا ہے کہ وہ دوسرے بچے کی ماں بننے والی ہیں۔

سوشل میڈیا پر فریال مخدوم نے اپنے مداحوں کو یہ خوشخبری سنائی اور کہا ’ میں بہت ہی خاص اعلان کا انتظار کر رہی ہوں، الحمد للہ، میں اپنے دوسرے بچے کے ساتھ حاملہ ہوں اور اس پر بہت پرجوش ہوں‘۔



ٹوئٹر پر بھی فریال مخدوم نے اپنے دوسرے بچے کے بارے میں تھوڑا سا منفرد انداز میں اعلان کیا ۔انہوں نے کہا کہ ’ الحمد للہ ، میں خوش نصیب ہوں کہ میرے پیٹ میں دوسرا بچہ پرورش پا رہا ہے، یہ خبر میرے لیے بہت ہی خوشی کا باعث ہے اور اسی خوشی میں کھاتی جا رہی ہوں اور اس کام سے خود کو روک نہیں پا رہی‘۔

Alhumdulilah , blessed with baby number 2 in my tummy❤ #excited eating away, can't stop ????