”میں نے آپ کا نام اپنے گردے پر کھدوایا ہے۔۔۔“ ایک مداح نے انوشکا شرما سے یہ بات کہی تو انہوں نے آگے سے ایسا جواب دیدیا کہ ویرات کوہلی کیلئے بھی اپنی ہنسی روکنا مشکل ہو جائے گا

نئی دہلی (ڈیلی پاکستان آن لائن) انوشکا شرما نے اپنی جاندار اداکاری کے باعث بالی ووڈ میں اپنا لوہا منوایا ہے اور دنیا بھر میں ان کے کروڑوں مداح موجود ہیں۔اداکارہ فراغت کے لمحات میں تھیں کہ انہوں نے اپنے مداحوں سے بات کرنے کا سوچا اور اس کیلئے ٹوئٹر کا سہارا لیا اور سوال و جواب کا ایک سیشن شروع کیا۔

ان کی جانب سے یہ اعلان کرنے کی دیر تھی کہ مداحوں کی جانب سے سوالات کا انبار لگ گیا اور ہر کوئی چاہتا تھا کہ انوشکا شرما اس کے سوال کا جواب دے۔ اسی کوشش میں بہت سے لوگوں نے چند منفرد اور انوکھے سوال پوچھنے کی کوشش کی مگر ایک مداح تو سب پر بازی لے گیا جس نے مبالغہ آرائی کی انتہاءکر دی جو انوشکا شرما کو بھی پسند نہ آئی۔

مذکورہ مداح نے لکھا ”مجھے جواب دیں۔۔۔ میں نے آپ کا نام اپنے گردے پر کھدوایا (لکھا) ہے۔“ جیسے ہی اس نے یہ بات کہی تو سوشل میڈیا پر ہنسی کا طوفان آ گیا اور ہر کوئی حیران رہ گیا۔

reply me... I have written your name on my kidney #AskAnushka