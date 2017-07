عدنان سمیع سے پہلے زیبا بختیار سے شادی کرنے والے بالی ووڈ اداکار جاوید جعفری اب کہاں اور کس حال میں ہیں؟ دیکھ کر آپ کو بھی اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہ آئے گا

ممبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن) معروف مزاحیہ اداکار جاوید جعفری گزشتہ کچھ عرصے سے سلور سکرین سے غائب ہیں تاہم اب ان کی ایک تصویر منظر عام پر آئی ہے جس میں نظر آنے والی ان کی باڈی ٹرانسفارمیشن کسی کو بھی حیرت میں مبتلا کرنے کیلئے کافی ہے۔

تفصیلات کے مطابق دھمال میں مانوو کا کردار ہو یا سنگھ ا ز کنگ میں اندھے سردار کی اداکاری، جاوید جعفری نے جو روپ اپنایا اس کے کردار کے امر کردیا۔ وہ بالی ووڈ کی متعدد فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھا چکے ہیں ، وہ آخری بار 2014 میں سلور سکرین پر نظر آئے تھے ، اس سال ان کی دو فلمیں ’بینگ بینگ‘ اور ’مسٹر جو بھی کروالو‘ آئی تھیں، اس کے بعد وہ سلور سکرین سے غائب ہوگئے۔

ان دنوں جاوید جعفری امریکی شہر لاس اینجلس میں موجود ہیں جہاں سے انہوں نے اپنی جم میں ٹریننگ کے دوران لی گئی ایک تصویر شیئر کی ہے۔ تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح انہوں نے خود کو فٹ رکھا ہوا ہے اور 6 پیک ایبز بنائے ہوئے ہیں۔جاوید جعفری نے سوشل میڈیا ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنی یہ تصویر شیئر کی اورلکھا کہ ” لاس اینجلس میں رات کے 3 بجے ہیں اور میں اپنے بیڈ روم میں بور ہو رہا ہوں اور سوچ رہا ہوں کہ 4 مہینے کی سخت ٹریننگ اور ڈائٹ پلان پر سختی سے عمل آپ کو کیا سے کیا بنا دیتا ہے“۔ جاوید جعفری کی عمر 53 سال ہے اور اتنی عمر میں خود کو بدلنا اور اتنا فٹ رکھنا واقعی ہمت والوں کا کام ہے۔

Bored at 3am in LA in my bedroom wondering what 4 months of intense performances & a strict diet do #MonsoonWedding pic.twitter.com/JmHYgiyicx