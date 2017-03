لوگ میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں ،مجھے پتہ ہے لیکن میں نے اپنی پوری کوشش کی :نور

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستان کی معروف اداکارہ نور تین شادیوں میں ناکامی کے بعد چوتھے شوہر سے بھی خلع لینے کے لیے عدالت پہنچ گئیں ،ان کا کہنا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں لیکن میں نے اپنی پوری کوشش کی ۔

چوتھے شوہر سے علیحدگی کے فیصلے کے بعد سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر ایک پیغام میں انہوں نے کہا ”ہاں !میں نے ایک بار پھر طلاق لے لی ہے ،میں جانتی ہوں کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں لیکن میں نے اپنی پوری کوشش کی “۔انہوں نے کہا کہ بھر پور کوشش کے بعد بھی معاملات ٹھیک نہیں ہوئے اس لیے میں نے اکیلے رہنے کا فیصلہ کیا ہے ۔

واضح رہے کہ نور نے پہلی شادی 2008 میں دبئی کے ہندو تاجر وکرم سے کی تھی، دوسری شادی 2010 میں ڈائریکٹر فاروق مینگل سے کی تھی۔نور کی فاروق مینگل سے شادی صرف 4 ماہ چل سکی تھی، تیسری شادی 2012 میں عون چودھری سے کی اوروہ بھی چند ماہ چل سکی تھی۔جس کے بعد انہوں نے 2015میں معروف گلو کار حامد علی خان کے بیٹے ولی خان سے شادی کی تھی ۔

Yes i am divorced again, i know what people will think about me but i tried alot, now things doesn't work so i decided to live alone for now