سابق بوائے فرینڈ کی جیکٹ آج بھی پریانکا کے پاس موجود

نیویارک (ڈیلی پاکستان آن لائن ) بالی ووڈ اداکارہ پریانکا چوپڑا کی پہلی ہالی ووڈ فلم ” بے واچ“ دنیا بھر میں ریلیز ہو چکی ہے ، اس فلم کی پرموشن کیلئے دیگر اداکاروں کی طرح پریانکا بھی مختلف ٹی وی شوز میں جا رہی ہیں۔ فلم کی پرموشن کے دوران پریانکا چوپڑا نے پیپل انٹرٹینمٹ نیٹ ورک (PEN) کے ایک پروگرام ” ڈرٹی لانڈری “ (گندے کپڑے) میں شرکت کی اور اپنی زندگی کے بہت سے رازوں سے پردہ اٹھایا ۔

پروگرام کے فارمیٹ کے حساب سے پریانکا چوپڑا اپنی روزمرہ استعمال کی ایسی اشیا شو میں لے کر آئیں جو وہ ہر وقت اپنے پاس رکھتی ہیں۔ پریانکا چوپڑا نے سب سے پہلے جو چیز دکھائی وہ ایک جیکٹ تھی جس کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ یہ ان کی ایئرپورٹ جیکٹ ہے جسے وہ سفر کے دوران پہنتی ہیں۔ جیکٹ کی تاریخ بتاتے ہوئے پریانکا نے بتایا کہ یہ دراصل انہوں نے اپنے پیسوں سے نہیں خریدی بلکہ یہ ان کے ایک سابق بوائے فرینڈ کی ہے۔ جب ان کا بریک اپ ہوا تو پریانکا نے یہ جیکٹ واپس کرنے سے انکار کردیا اور اب وہ اسی جیکٹ میں بسی یادوں کے ساتھ رہ رہی ہیں۔

اپنی پہلی ڈیٹ اور بریک اپ کے بارے میں بات کرتے ہوئے پریانکا چوپڑا کا کہنا تھا کہ میں پہلی ڈیٹ پر ایک اٹالین ریسٹورنٹ میں گئی تھی لیکن جب میرا بریک اپ ہوا تو میں فوٹو شوٹ کرا رہی تھی ۔ بریک اپ ہونے پر آنسو بہہ جانے کی وجہ سے سارا میک اپ خراب ہوگیا۔



انہوں نے اپنے پہلے آڈیشن کے بارے میں بتایا کہ وہ پہلا آڈیشن دینے کیلئے جینز اور ٹی شرٹ پہن کرگئی تھیں لیکن اس کے باوجود انہیں رول مل گیا جس کے بعد شوٹنگ کے پہلے روز انہوں نے ساڑھی پہنی۔ پریانکا کا کہنا تھا کہ اس وقت ان کی عمر صرف 19 سال تھی اس لیے ساڑھی پہننا بہت ہی مشکل کام تھا لیکن اب وہ یہ کام صرف تین سیکنڈ میں کر سکتی ہیں۔

This is the most dirty laundry Ive washed publicly in a long time.Well done @laurabrown99 for keeping me on my toes https://t.co/HfIQseCbnw