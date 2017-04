رشی کپور کی لیجنڈ ونود کھنہ کی آخری رسومات میں شامل نہ ہونے والے اداکاروں پر سخت تنقید

ممبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن )”شرم اور افسوس کی بات ہے کہ نئے بھارتی اداکاروں میں کوئی بھی ونود کھنہ کی آخری رسومات میں شامل نہیں ہوا “،اداکار رشی کپور لیجنڈ ونود کھنہ کی آخری رسومات میںاداکاروں کی عدم شرکت پر آگ بگولہ ہو گئے ۔

بھارتی میڈیا کے مطابق رشی کپور نے اپنے ٹویٹ پیغام میں بھارتی اداکاروں کے رویے پرغم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ونود کھنا نے نئے فنکاروں کیساتھ کام بھی کیا تھامگر اس کے باوجود کسی اداکار کا انکی آخری رسومات میں شامل نہ ہونا باعث شرم ہے ۔”’ سب کو احترام کرنا سیکھنا چاہیئے“۔

Shameful. Not ONE actor of this generation attended Vinod Khanna's funeral. And that too he has worked with them. Must learn to respect.

— Rishi Kapoor (@chintskap) April 27, 2017

اداکارنے اپنی اہلیہ نیتوسنگھ اور بیٹے رنبیر کپور کی عدم شرکت کا بھی جواز پیش کرتے ہوئے کہا کہ وہ دونوں بیرون ملک گئے ہوئے ہیںاور اگر وہ ملک میں ہوتے تو ضرور شرکت کرتے۔

Yes it has been expressed earlier on social media my wife and Ranbir are out of the country. Would never had been reason not to be there — Rishi Kapoor (@chintskap) April 27, 2017

رشی کپور نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، جب میں مروں گا تو مجھے بھی اس وقت کے لیے تیار رہنا چاہیئے کہ مجھے کوئی کندھا دینے بھی نہیں آئے گا۔ ”مجھے آج کے اداکاروں پر بہت زیادہ غصہ آرہا ہے“۔

Why this? Including mine and thereafter.When I die, I must be prepared.None will shoulder me. Very very angry with today's so called stars. — Rishi Kapoor (@chintskap) April 27, 2017

رشی کپور نے 2 روز قبل اداکارہ پریانکا چوپڑا کی جانب سے دی گئی پارٹی میں شریک نئے فنکاروں کے حوالے سے کہا کہ بہت سارے چمچوں کو اداکارہ کی پارٹی میں تو دیکھا لیکن وہ ونود کھنہ کی آخری رسومات میں نہ آئے جس پر بہت غصہ ہوں۔