ممبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن) بالی ووڈ کے کنگ شاہ رخ خان نے نئے سال کی آمد پر اپنے مداحوں کے لئے ایک خصوصی پیغام جاری کردیا ہے،ویڈیو پیغام میں خصوصی ہدایت کردی۔

تفصیلات کے مطابق انہوں نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پراپنے مداحوں کے لئے پیغام جا ری کیا ہے کہ "نیو ایئر نائٹ پر پارٹی کرو،خوب موج مستی کرو،مجنو ں بن کر لیلہ کے ساتھ ناچولیکن شراب پی کر گاڑی مت چلانا۔انہوں نے کہا کہ نشے کی حالت میں بالکل بھی ڈرائیونگ نہ کریں"۔ شراب کے نشے میں دھت ہو کر ڈرائیونگ کرنے سے سالانہ تقریباً ایک لاکھ افراد موت کی آغوش میں چلے جاتے ہیں۔ تاہم شاہ رخ خان چاہتے کہ وہ اپنے پیغام کے ذریعے اس میں کمی لا سکیں۔

واضح رہے کہ شاہ رخ خان، ماہرہ خان اور نواز الدین صدیقی جیسے نامور اداکار وں کی کاسٹ پر مشتمل فلم رئیس 25 جنوری 2017کو سینما گھروں کی زینت بنے گی۔

This NYE be smart not stupid. Don’t drink and drive. Love u all.#DontDrinkAndDrive#RaeesKiSuno pic.twitter.com/hY7GwUP7yU