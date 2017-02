”دنیا کا پہلا مسلمان جس نے آسکر جیت لیا“ملیحہ لودھی کو یہ ٹویٹ ڈیلیٹ کیوں کرنی پڑ گئی، اس اداکار کا مذہب کیا ہے کہ پاکستان میں ہنگامہ برپا ہو گیا؟ آپ بھی جانئے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) ہالی ووڈ فلم مون لائٹ میں بہترین معاون اداکار کیلئے آسکر جیتنے والے مہرشالا علی کی دنیا بھر میں تعریف کی گئی اور انہیں آسکر جیتنے والا پہلا مسلمان قرار دیا جانے لگا تاہم اب یہ انکشاف ہوا ہے کہ مہرشالا علی احمدی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اقوام متحدہ میں پاکستان کی مستقل مندوب ملیحہ لودھی کو بھی اپنی ٹویٹ ڈیلیٹ کرنا پڑ گئی۔

تفصیلات کے مطابق ملیحہ لودھی نے آسکر ایوارڈ جیتنے پر ایک ٹویٹ کی کہ ”دنیا کا پہلا مسلمان جس نے آسکر جیت لیا۔“ لیکن جب ٹوئٹر صارفین نے یہ انکشاف کیا کہ مہر شالا علی احمدی ہیں تو انہوں نے اپنی ٹویٹ ڈیلیٹ کر دی۔

Pakistan's Ambassador to UN, Maleeha Lodhi first tweets then deletes the tweet just bcoz #MahershalaAli is an Ahmadi. pic.twitter.com/EwpxrQGiJN