”میں گو نواز گو کا نعرہ بہت یاد کروں گا کیونکہ۔۔۔“ پانامہ کیس کا فیصلہ آنے سے پہلے ہی حمزہ علی عباسی نے اپنا فیصلہ سنا دیا، ایسی بات کہہ دی کہ (ن) لیگ کے رہنماﺅں کے غصے کی انتہاءنہ رہے گی

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) سپریم کورٹ ملکی تاریخ کے سب سے بڑے پاناما کیس کا فیصلہ آج ساڑھے گیارہ بجے سنانے جا رہی ہے لیکن معروف اداکار حمزہ علی عباسی نے اس سے قبل ہی اپنا ”فیصلہ“ سنا دیا ہے اور ٹوئٹر پر ایسا پیغام جاری کیا ہے کہ مسلم لیگ (ن) کے رہنماﺅں کے غصے کی حد نہ رہے گی۔

سوشل میڈیا ویب سائٹ ٹوئٹر پر جاری اپنے پیغام میں حمزہ علی عباسی نے کہا کہ ”میں ’گو نواز گو‘ کا نعرہ بہت یاد کروں گا کیونکہ اب یہ ’گو ن نواز گون‘ ہو گیا ہے۔ خدا حافظ نواز شریف۔۔۔! ہو سکتا ہے کہ آپ اورآپ کا خاندان جلد ہی جیل میں سڑتا نظر آئے۔“

I will miss the "Go Nawaz Go" slogan cuz its Gone Nawaz Gone now. Bye bye Nawaz Sharif, may U & ur family rott in jail soon.