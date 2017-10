ٹرمینٹر کی بجائے کھلاڑی کیوں کاسٹ کیا؟

دبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن) بالی ووڈ کی سب سے مہنگی فلم ”ربورٹ 2.0“ کی کاسٹ میں ولن کے لئے فلم میکرز نے ہالی ووڈ کے آرنلڈ شواز نیگرسے رابطہ کیا تھا لیکن معاوضہ انہوں نے اس کام کا معاوضہ اتنا زیادہ مانگا کہ وہ ان کو کاسٹ نہ کر سکے ،جس کے بعد اکشے کمار کو کاسٹ کیا گیا۔

دبئی میں رجنی کانت اور اکشے کمار کی فلم ’2.0‘ کا میوزک لانچ کرنے کی تقریب دنیا کی بلند ترین عمارت برج الخلیفہ میں ہوئی جس میں نامور فلمی شخصیات بھی شریک تھیں۔ فلم کا میوزک پوسٹر بالکل منفرد انداز میں اسکائی ڈاو¿نگ کے ذریعے جاری کیا گیا۔

And here it is, the moment you all have been waiting for...the much awaited #2Point0AudioLaunch! pic.twitter.com/gTTADiANxE