”اس کو شرم نہیں آتی کہ۔۔۔“مومنہ مستحسن اور حمائمہ ملک کے درمیان شدید لڑائی ہوگئی، اداکارہ نے مومنہ مستحسن کو ایسی بات کہہ دی کہ سب کے سامنے شرم سے پانی پانی کردیا

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) اداکارہ ماہرہ خان کی تصاویر کیا لیک ہوئیں پورا پاکستان ہی سب کام چھوڑ چھاڑ کر ان تصویروں کے پیچھے پڑ گیا، سوشل میڈیا پر ماہرہ کی خوب ٹرولنگ کی گئی لیکن شوبز کے لوگ ان کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ گلوکارہ مومنہ مستحسن بھی ماہرہ خان کی حمایت میں سامنے آئیں لیکن انہیں اداکارہ کی حمایت کافی مہنگی پڑی۔

مومنہ مستحسن نے ماہرہ خان کی حمایت میں ٹویٹ کیا تو آگے سے اداکارہ حمائمہ ملک نے انہی کے ٹویٹ کا سکرین شارٹ شیئر کردیا اور اس عمل کو ڈبل سٹینڈرڈ قرار دیا۔ مومنہ نے اپنے ایک پرانے ٹویٹ میں قندیل بلوچ کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ’ قندیل بلوچ ویمن امپاورمنٹ کا نشان نہیں تھیں، اگر وہ کچھ کر بھی رہی تھیں تو اس سے خواتین کے حقوق کیلئے کام کرنے والوں کو نقصان ہو رہا تھا، وہ ایک خاتون کا اکلوتا اثاثہ جسم دکھا رہی تھیں‘۔



حمائمہ ملک کی جانب سے تنقید کے جواب میں مومنہ نے کہا کہ قندیل پر کیے گئے ٹویٹس کی ایک پوری سیریز تھی لیکن وہ ٹویٹس کسی نے بھی نہیں دیکھے۔

But of course, no one saw this or the other tweets in the series. https://t.co/081am0yD6x — Momina Mustehsan (@MominaMustehsan) September 23, 2017



حمائمہ ملک نے کہا کہ ” کیا آپ واقعی سنجیدہ ہیں؟ کتنی ہی دلچسپ بات ہے کہ اب ہم خواتین میں تفریق کریں گے کہ کون گھٹیا ہے اور کون نہیں ہے، کون مشہور ہے اور کون نہیں ہے، یہ جان کر ہی ہم کسی خاتون کی حمایت کریں گے“۔

are you serious?We will classified women here lol wow who is cheap and who is not who is famous who isn't and only thn we will be supportive — HUMAIMA MALICK (@HumaimaMalick) September 23, 2017



حمائمہ ملک نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ منافقت ، کسی بھی شخص کو لوگوں کو اپنی پسند یا سٹینڈرڈ کے مطابق اچھا یا برا کہنا، یہ سب چیزیں آپ کو شہرت کی بلندیاں فراہم نہیں کر سکتیں۔

Hypocrisy won't take anyone anywhere you can't become famous and favorite by pulling people down and supporting people on your own choices — HUMAIMA MALICK (@HumaimaMalick) September 23, 2017



اداکارہ نے مزید کہا کہ صرف منتخب لوگوں کے ساتھ مہربانی سرے سے مہربانی ہی نہیں ہے.