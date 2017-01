’مجھے آپ سے ملنا ہے‘نوجوان کی یہ درخواست سن کر شاہ رخ خان نے ملاقات کا ایسا طریقہ بتادیا کہ بڑا خطرہ منڈلانے لگا

پونے (ڈیلی پاکستان آن لائن) اپنے پسندیدہ اداکاروں سے ملنا ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے لیکن بہت کم ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں اپنے ہیرو سے ملنے کا موقع ملتا ہے۔ پونے سے تعلق رکھنے والا ایک نوجوان ایسا بھی ہے جس نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر شاہ رخ خان سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا تو کنگ خان نے فوری طور پر اس کی فرمائش پوری کردی اور اسے ملنے کا ایسا طریقہ بھی بتادیا کہ نوجوان کیلئے بڑی مشکل کھڑی ہوگئی ہے۔

تفصیلات کے مطابق بالی ووڈ کنگ شاہ رخ خان پیر کو سہہ پہر تین بجے بھارتی شہر پونے میں ایک شاپنگ مال میں جائیں گے جہاں ان کا ایک شو بھی ہوگا۔ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر شاہ رخ خان نے یہ خبر دی تو مداحوں کی جانب سے خوب جوش و خروش کا مظاہرہ کیا گیا۔

امنگ کیلانی نامی ایک نوجوان نے بھی شاہ رخ خان کے اپنے شہر آنے کی خبر سنی تو فوری طور پر ان سے ملاقات کی درخواست کردی۔ نوجوان کی درخواست جان کر شاہ رخ خان نے اسے کہا کہ وہ پروگرام میں آتے ہوئے گہرے گلابی رنگ کی شرٹ پہنے اور ہاتھ میں پیلے پھول لے کر آئے ، اس طرح کرنے سے میں تمہیں پہچان لوں گا۔

شاہ رخ خان کی جانب سے نوجوان کی خواہش تو پوری کردی گئی ہے لیکن اگر بہت سے لوگ اپنے پسندیدہ اداکار کی نصیحت کے مطابق ویسا ہی بھیس کر کے آگئے تو سپر سٹار اور اس نوجوان کیلئے خاصی مشکل ہو جائے گی۔

Yes wear a dark pink shirt and carry a yellow rose. Will recognise u https://t.co/KutfHty2SQ