وزیر اعظم نواز شریف کی نا اہلی ، عمران خان کے حق میں بالی ووڈ سے ایسی آواز بلند ہوگئی کہ بھارتی سیاستدانوں کی پریشانی کی حد نہ رہی

ممبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن) بھارتی فلم اداکار، پروڈیوسر، رائٹر اور نقاد کمال رشید خان نے پاناما کیس میں نواز شریف کی نا اہلی کو عمران خان کی کامیابی قرار دیتے ہوئے انہیں ایماندار شخص قرار دیا ہے جبکہ اپنے ملک کے سیاستدانوں پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارے ملک میں ایسا کوئی ایماندار سیاستدان نہیں ہے جو پاناما پیپرز کے معاملے کو عدالت لے جائے۔

سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں کمال رشید خان نے کہا کہ پاناما پیپرز کی وجہ سے پاکستانی وزیر اعظم گھر چلے گئے، کیا بھارت سرکار بھی پاناما میں سامنے آنے والے ناموں کا کچھ کرے گی؟ نہیں بھارتی سرکار کچھ نہیں کرے گی کیونکہ جتنے لوگوں کے پاناما پیپرز میں نام آئے وہ سب مودی کے یار ہیں۔

Pak PM Nawaz Sharif has gone coz of #Panamagate! Will Indian govt do something against Panama people? Not at all. Coz all are Friends of PM. — KRK (@kamaalrkhan) July 28, 2017



انہوں نے کہا کہ عمران خان ایک ایماندار آدمی ہے اسی لیے وہ بے خوف ہو کر نواز شریف کو نا اہل کرانے کیلئے عدالت گیا، لیکن بھارت میں ایسا کوئی ایماندار سیاستدان نہیں ہے جو عدالت سے رجوع کر سکے۔

ImranKhan is a honest man who went to court to remove PM Nawaz. Unfortunatly no politician is honest in India who can go to court for Panama — KRK (@kamaalrkhan) July 28, 2017



کمال رشید خان کا کہنا تھا کہ نواز شریف کی نا اہلی پر عمران خان پر تنقید کرنے والے بھارتی سیاستدان بہت بڑے احمق ہیں اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارے سیاستدان واقعی کرپشن سے پیار کرتے ہیں۔