شوکت خانم ہسپتال کی فنڈ ریزنگ کیلئے 28سال قبل پاکستان آئے انجہانی ونود کھنہ کی ویڈیو نے پاکستانیوں کو افسردہ کر دیا

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن ) کینسر کے مرض میں مبتلا انجہانی بھارتی داکار ونود کھنہ کے بارے میں بہت کم لوگ ہی جانتے ہیں کہ وہ 1989ءکے دوران عمران خان کے شوکت خانم کینسر ہسپتال کیلئے لاہور آئے تھے جس کی ویڈیو بھی سامنے آگئی ہے ۔

تفصیلات کے مطابق 1989ءکے دوران شوکت خانم ہسپتال کے چیرٹی شو میں شرکت کیلئے پاکستان آنے والے انجہانی بھارتی اداکار ونود کھنہ کی ویڈیو بھی وائر ل ہو گئی جس نے انکے مداحوں اور شائقین کو غمزدہ کر دیا ۔

بھارتی مہمان ونود کھنہ چیرٹی شو کے دوران عابدہ پروین کی قوالی پر جھوم رہے ہیں اور عمران خان کو بھی اپنے ساتھ شامل کیے ہوئے ہیں ۔

ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ عمران خان ڈانس میں شریک ہونے سے معذرت کرتے ہیں مگر ونود کھنہ انکا ہاتھ پکڑ کر سٹیج پر لے جاتے ہیں اور پھر دیگر مہمانوں کے ساتھ اس پروگرام کو یاد گار بنانے کیلئے خوب ہلہ گلہ کرتے ہیں۔

ونود کھنہ کی موت پر عمران خان نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ وہ ونود کھنہ کی موت کو یاد کر کے بے حد افسردہ ہیں ۔انہوں نے بھی ان لمحات کی یاد دہانی کراتے ہوئے کہا کہ ” ونود کھنہ 1989ءمیں شوکت خانم ہسپتال کی فنڈ ریزنگ کا افتتاح کرنے لاہور آئے تھے “۔

#VinodKhanna in Lahore 1989 for the charity show of #ImranKhan's SKMCH ... pic.twitter.com/qStavhzw0Q