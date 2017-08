’آپ اپنی تشریف ہلائیں اور۔۔۔‘ قراة العین بلوچ نے اب تک کا سب سے ’خوفناک‘ بیان داغ دیا، جان کر ہی بہت سے لوگ شرم سے پانی پانی ہوگئے

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) سوشل میڈیا پر مشہور شخصیات اپنے مداحوں سے رابطے میں رہنے کیلئے اپنے اکاﺅنٹ بناتی ہیں لیکن اس رابطے میں رخنہ کچھ ’کی بورڈ کے دانشور‘ اس طریقے سے ڈالتے ہیں کہ یا تو انہیں بلاک کردیا جاتاہے یا پھر ان کی خوب کلاس بھی لینی پڑجاتی ہے۔ انہی کی بورڈ کے جنگجوﺅں سے گلوکارہ قراة العین بلوچ بھی تنگ آئی ہوئی ہیں۔

سوشل میڈیا ویب سائٹ ٹوئٹر پر کی بورڈ مجاہدین سے تنگ آئی قراة العین بلوچ نے ان کی خوب کلاس لی۔ انہوں نے جعلی دانشوروں، کی بورڈ کے جنگوﺅں اور بے جا تنقید کرنے والے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یہ بہت ہی آسان ہے کہ آپ کی بورڈ کے پیچھے بیٹھ جائیں لیکن دوسرا راستہ یہ ہے کہ اپنی ’ تشریف‘ کو ہلائیں اور کچھ کام کرکے دکھائیں۔

Pseudo-intellectuals,keyboard warriors,feminists etc. It's a piece of cake 2 sit behind keyboards & another to move ur ass n DO something — Quratulain Balouch (@Quratulainb) August 29, 2017



قراة العین بلوچ کے یہ ٹویٹ کرنے کی دیر تھی کہ کی بورڈ جنگجو اپنے دفاع میں فوری طور پر میدان میں آگئے ، تیمور نامی صارف نے کہا کہ ’ اگر کی بورڈ جنگجو آپ کے حق میں بولتے ہیں تو ٹھیک ہے لیکن تنقید کریں تو وہ برے بن جاتے ہیں، آپ ایک مایوس شخصیت ہیں‘۔

So if the keyboard warriora are in your favor they're good if they're not they're bad. ????????you're the looser — Taimour (@Taimourarif) August 29, 2017



سوربھ ٹھاکر نے تو اسے گلوکارہ مومنہ مستحسن سے جلن قرار دیتے ہوئے کہا ’ چونکہ مومنہ مستحسن نے اپنے انسٹاگرام پر ڈرم بجانے کی ویڈیو شیئر کی ہے ، اسی لیے یہ رد عمل ہے‘۔