انوشکا شرما سے منگی کی خبروں پر ویرات کوہلی نے بھی خاموشی توڑ دی

ممبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن) بالی ووڈاداکارہ اور سابقہ دوست انوشکاشرما کیساتھ منگنی اور معروف شخصیات کی اترکھنڈ آمد کی خبروں پر بالآخر بھارتی کرکٹر ویرات کوہلی نے بھی خاموشی توڑ دی اور مائیکروبلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر بالی ووڈ اداکارہ انوشکاشرما کیساتھ منگنی کی میڈیارپورٹس کو مسترد کردیا۔

تفصیلات کے مطابق کوہلی اور انوشکاکو اترکھنڈمیں دیکھے جانے کے بعد سوشل میڈیا پر نئے سال کے پہلے ہی دن دونوں کی منگنی کی افواہیں گردش کرنے لگیں تو بالآخرکوہلی بھی میدان میں آگئے اور واضح کیاکہ ’ ہم منگنی نہیں کرنے جارہے اور اگر ہم منگنی کربھی لیں توسادہ سی بات ہے کہ ہم اسے چھپائیں گے نہیں‘۔

دونوں کی منگنی اور معروف شخصیات کے اترکھنڈ پہنچنے ، تاریخ اور تیاریوں کی تفصیلات پر مبنی خبرپڑھنے کیلئے یہاں کلک کریں۔

ایک اور ٹوئیٹ میں جھوٹی خبرپھیلانے پر کوہلی نے میڈیا کیلئے لکھاکہ ’نیوزچینل جھوٹی افواہیں پھیلانا اور آپ کو کنفیوز کرنے سے باز نہیں آتے ، ہم ابھی سے اس کنفیوژن کو ختم کررہے ہیں‘۔

" we aren't getting engaged & if we were going to,we wouldn't hide it. Simple... (1/2)