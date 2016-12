ماہرہ خان کی بالی ووڈ پر تنقید کی پرانی ویڈیو ایک بار پھر صارفین کی توجہ کا مرکز

ممبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن ) پاکستانی اداکارہ ماہرہ خان کے بھارت سے متعلق دیئے گئے پرانے بیان کی ویڈیو ایک بارسامنے آ گئی ہے جس میں اداکارہ نے بالی ووڈ پر خوب تنقید کی ہے جبکہ اب اداکارہ خود بالی ووڈ میں شارخ خان کے ساتھ فلم کر چکی ہیں جو کہ جلد ہی ریلز ہونے والی ہے۔

تفصیلات کے مطابق بھارت میں اڑی حملے کے بعد انتہا پسند ہندوں نے پاکستانی فنکاروں کیخلاف زہر اگلنا شروع کر دیا تھا جبکہ فواد خان کی فلم اے دل ہے مشکل کو ریلیز کرنے کیخلاف بھی احتجاج اور دھمکیاں دینے کا سلسلہ شروع کر دیا تھا اور پاکستانی فنکاروں کو ملک سے نکل جانے سے متعلق بھی دھمکیاں دی گئیں ۔اسی دوران ماہرہ خان بھی شارخ خان کے ساتھ اپنی پہلی فلم ’رئیس ‘کی شوٹنگ میں مصروف تھیں اور بھارتی انتہا پسندہندووں نے پراپیگنڈہ شروع کر دیا تھا اور اب ایک بار پھر سے فلم کی ریلیز سے قبل ماہرہ خان کی ایک پرانی ویڈیو کو جو کہ 2011کی ہے اسے بھارتی فلم کے راستے میں روڑے اٹکانے کیلئے استعمال کر رہے ہیں جس میں ماہرہ خان نے بالی ووڈ پر تنقید کی ہے۔

پاکستان کے انتہائی نامور کامیڈین عمر شریف کی میزبانی میں ٹی وی شو کے دوران ماہرہ خان نے بھارت سے متاثر ہونے سے گریز کرنے مشورہ دیا تھا جب کہ یہ ویڈیو 2011 میں ہونے والے ٹی وی شو کی ہے جس میں ماہرہ کا کہنا تھا کہ ہمیں بھارت سے بالکل بھی متاثر نہیں ہونا چاہیے کیوں کہ ہم بالی ووڈ نہیں ہیں۔ اداکارہ کی 5 سال پرانی اس ویڈیو کو لے کر ہندو انتہا پسندوں نے تہلکہ مچا رکھا ہے اور اسے فلم ”رئیس“ کے خلاف پروپیگنڈے کے طور پر استعمال کیا جارہا ہے۔

ویڈیو دیکھیں:

Views of our patriotic Raees's Pakistani co-actress Mahira Khan about India and Bollywood.



Plz sell your self-esteem before watching Raees. pic.twitter.com/OFozL8iEY8