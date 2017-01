’ مجھے ایک مسئلہ ہے‘ امیتابھ بچن نے انڈیا کی بڑی کمپنی کو سر عام للکار دیا ، اس کے بعد کیا ہوا ؟ جان کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے

ممبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن) ذرا تصور کریں کہ اگر کوئی شخص اپنے دوست احباب یا عزیز و اقارب کو موبائل فون پر پیغام بھیجنا چاہے لیکن اس دوران سیلولر کمپنی دھوکہ دے جائے تو انسان کی کیا حالت ہوتی ہے؟ یہی حالت بالی ووڈ کے بگ بی امیتابھ بچن کی بھی ہوگئی اور انہوں نے اس حالت کا اظہار ٹوئٹر پر کھل کر کردیا ۔

بالی ووڈ میگا سٹار امیتابھ بچن سیلولر کمپنی ووڈا فون کے صارف ہیں لیکن منگل کو انہیں اس وقت کمپنی دھوکہ دے گئی جب ان کے تمام پیغامات راستے میں ہی رک گئے۔ کافی مغز ماری کرنے کے بعد بھی جب میسجز بھیجنے میں کامیابی نہ ہوئی تو انہوں نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر کا سہارا لیا اور ووڈافون کمپنی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ” ووڈا فون ! مجھے ایک مسئلہ ہے، جتنے بھی میسجز بھیجتا ہوں سبھی فیل ہو جاتے ہیں ہاں البتہ پیغامات موصول ہو رہے ہیں، اس لیے میری مدد کریں“۔

امیتابھ بچن کی جانب سے ٹویٹ کیے جانے کی دیر تھی کہ کمپنی کے کرتا دھرتا فوری طور پر حرکت میں آگئے اور ان کے کنکشن کا مسئلہ 30منٹ سے بھی کم وقت میں حل کردیا۔ مسئلہ حل ہوجانے کے بعد امیتابھ بچن نے دوبارہ سے ٹویٹ کیا اور کہا ” ووڈا فون! مسئلہ حل ہو گیا، آپ کا شکریہ کیونکہ اب میسجز جا رہے ہیں“۔

VODAFONE WE HAVE A PROBLEM ..!! ALL SEND MESSAGES COMING FAILED .. RECEIVING SMS BUT NOT GOING .. HHEEEELLLLPPPPP !!!