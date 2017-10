”اسلام آباد میں درختوں کی کٹائی “،شہریوں نے ایسے نعرے درختوں پر درج کرنے شروع کر دیے کہ جان کر آپ بھی ان کی سوچ کو داد دیں گے

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) درخت جہاں کسی بھی علاقے کی خوبصورت کا ذریعہ ہوتے ہیں وہیں دوسری جانب انسانوں کو صاف ستھرا اور آلودگی سے پاک ماحول بھی فراہم کرتے ہیں، پاکستانی شہروں میں سب سے زیادہ درخت دارلحکومت اسلام آباد میں پائے جاتے ہیں مگر کیپیٹل ڈویلپمنٹ اتھارٹی(سی ڈی اے) نے انہیں درختوں کے خلاف مہم شروع کردی اور شہر اقتدار سے دھڑا دھڑ درختوں کی کٹائی کی جارہی ہے مگر کسی بھی قسم کی روک تھام کے لئے اقدامات نہیں کیا جارہا۔ سی ڈی اے کے ان اقدامات کے خلا ف سول سوسائٹی میدان میں آگئی ہے اور اس نے شہر کے تحفظ کا بیڑا اٹھا لیا ہے۔

کیپیٹل ڈویلپمنٹ اتھارٹی(سی ڈی اے ) نے اسلام آباد سے 200سے زائد دیو قامت اور خوبصورت درخت کاٹ دئیے ہیں، ان درختوں کی چیخ و پکار ایوان اقتدار میں سنائی نہیں دی گئی مگر سول سوسائٹی اور اسلام آباد کے شہری درختوں کے تحفظ کے لئے سامنے آگئے اور انہوں نے ان درختوں کے تحفظ کے لئے مہم شروع کردی، شہریوں نے #MujhayKiunKaata کے نام کے ساتھ مہم شروع کردی ہے.

Protest against Islamabad embassy road trees massacre—! pic.twitter.com/1QAkCS4YLe

شہریوں نے اسلام آباد کے درختوں پر ”مجھے کیوں کاٹا“ لکھنا شروع کردیا ہے جبکہ شہریوں کی ایک بڑی تعداد نے اسلام آباد پریس کلب کے باہر احتجاجی مظاہرہ بھی کیا۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ درخت تو انسانوں کے دوست ہوتے ہیں ، انہیں کس جرم کی سزا دیتے ہوئے کاٹا گیا، وہ درختوں کے تحفظ کے لئے اپنا احتجاج جاری رکھیں گے اور جن لوگوں نے ماحول دشمنی اختیار کرتے ہوئے درخت کاٹنے کا حکم انہیں بھی سخت ترین سز ا دی جائے۔

Demolition!Mature blooming jacaranda trees by roadside in Islamabad being slaughtered mercilessly byCDA #environment pic.twitter.com/NBwA0KiZYy