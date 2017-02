ٹرمپ کا دورہ برطانیہ: میئرصادق خان نے بھی مخالفت کردی

لندن(آن لائن)برطانوی شہریوں کے پر زور احتجاج کے بعد لندن کے میئر صادق خان نے بھی امریکی صدر کے برطانیہ کے دورے کی مخالفت کردی۔امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تارکین وطن سے متعلق ظالمانہ پالیسیوں پر لندن کے میئر صادق خان نے بھی ان کے برطانیہ کے دورے کی مخالفت کردی ہے۔ایک ٹی وی پروگرام میں صادق خان نے کہا کہ موجودہ صورتحال میں امریکی صدر کا برطانیہ میں شاندار استقبال نہیں ہونا چاہیئے۔ لندن میں ہاوٓس آف پارلیمنٹ کی عمارت پر Trump Say No to کی لائٹ پراجیکشن کر کے ٹرمپ کی برطانیہ آمد کی مخالفت کی گئی۔

