پنجاب کا 1970ارب 70کروڑ روپے کا بجٹ ، تنخواہ ، پنشن میں 10فیصد اضافہ ، ترقیاتی پروگرام کیلئے 635ارب روپے مختص ، اپوزیشن کا ہنگامہ گو نواز گو کے نعرے

لاہور (رپورٹنگ ٹیم) پنجاب حکومت نے 2017-18 کے لئے 1970 ارب 70 کروڑ روپے ( 19کھرب،70ارب 70 کروڑ روپے )کا بجٹ پیش کر دیا ہے جو پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا بجٹ بتایا گیا ہے۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہ اور پنشنز میں 10فیصد اضافہ ہوگا۔پے کمشن قائم کرنا کا علان بھی کیا گیا ہے ۔ بجٹ میں 635 ارب روپے ترقیاتی منصوبوں کے لئے رکھے گئے ہیں جو رواں مالیاتی سال کے مقابلے میں 15 فیصد زیادہ ہے بجٹ میں محصولات کی مد میں 1502 ارب روپے کا تخمینہ لگایا گیا ہے جب آئندہ مالی سال میں وفاق سے پنجاب کو 1154 ارب 18 کروڑ روپے کی آمدن متوقع ہے، صوبائی ریونیو کی مد میں 348 ارب 30 کروڑ روپے کی آمدن متوقع ہے، جس میں ٹیکسز کی مد میں 230 ارب 98 کروڑ روپے اور نان ٹیکس محصولات کی مد میں 117 ارب شامل ہیں، مالی سال 2017-18 میں جاریہ اخراجات کا مکمل تخمینہ 1021 ارب روپے جس میں سے تنخواہوں کی مد میں 258 ارب روپے پنشن کی مد میں 173 ارب ر وپے مقامی حکومتوں کے لئے 361 ارب روپے اور ایس ڈیلیوری اخراجات کے لئے 228 ارب 10 کروڑ روپے مختص کئے گئے ہیں۔ ، تعلیم صحت،زراعت، امن عامہ، سنصاف،مقمی حکومتوں کیلئے1017ارب روپے ،ختص،خود روزگار سکیم سے 6 لاکھ 70 ہزار افراد کو قرض دینے کی تجویز، پے کمیشن کے قیام کا اعلان،مقامی حکومتوں کیلئے 361 ارب روپے مختص ہونگیصوبائی وزیر خزانہ ڈاکٹر عائشہ غوث پاشا نے پنجاب اسمبلی کے ایوان میں بجٹ پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ امر باعث افتخار ہے کہ میں اس معزز ایوان کے سامنے موجودہ صوبائی حکومت کا پانچواں بجٹ برائے مالی سال 2017-18 پیش کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج پاکستان معیشت کا حجم 300 ارب ڈالر سے بڑھ چکا ہے، رواں مالی سال میں پاکستان کی معیشت کی شرح نمو 5.28 فیصد رہی۔ اسی طرح ہماری فی کس آمدن 1531 ڈالر سے بڑھ کر 1629 ڈالر ہوچکی ہے۔ اس وقت پاکستان کی سٹاک مارکیٹ ایشیا کی دوسری اور دنیا کی پانچ بہترین سٹاک مارکیٹس میں شمار کی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت پنجاب ایک جامع Economic Growth Startegy کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے۔ اس جامع حکمت عملی کے ثمرات معاشی ترقی، صحت و تعلیم کی بنیادی سہولیات کی فراہمی، توانائی بحران کا خاتمہ اور دہشت گردی کی سے نجات کی صورت میں پنجاب کے عوام تک پہنچ رہے ہیں۔ آئندہ مالی سال 2017-18 کا بجٹ بھی ہماری انہیں ترجیحات کا عکاس ہے۔ مالی سال 2017-18 کے بجٹ میں صحت عامہ، تعلیم، زراعت، امن عامہ و انصاف اور مقامی حکومتوں کے لئے مجموعی طور پر 1017 ارب روپے مختص کئے جارہے ہیں جو کہ کل بجٹ کی تقریبا 59 فیصد ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2017-18 کے صوبائی بجٹ کا کل حجم 1970 ارب 70 کروڑ روپے ہے۔ جوکہ پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا بجٹ ہے۔ اسی طرح آئندہ مالی سال 2017-18 کا 635 ارب روپے حجم کا ترقیاتی پروگرام بھی پاکستان میں کسی بھی صوبے کی تاریخ کا سب سے بڑا ترقیاتی پروگرام ہے۔ یہ رواں مالی سال کی نسبت 15 فیصد زیادہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ سوشل سیکٹر ہماری حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ تعلیم، صحت واٹر سپلائی اور Sanitation، ویمن ڈویلپمنٹ اور سوشل ویلفیئر پر مشتمل اس سیکٹر کے لئے آئندہ مالی سال کے ترقیاتی بجٹ میں مجموعی طور پر 201 ارب 63 کروڑ روپے کی رقم مختص کی جارہی ہے جو کہ آئندہ مالی سال کے ترقیاتی بٹج کا 32 فیصد ہے۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں شعبہ تعلیم میں مجموعی طور پر 345 ارب روپے کی رقم مختص کرنے کی تجویز ہے۔ یہ رواں مالی سال کے مختص کردہ فنڈز سے تقریباً 33 ارب روپے زیادہ ہے۔ سکول ایجوکیشن کے شعبے کی ترقیاتی پروگرام کے لئے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں 53 ارب 36 کروڑ روپے کی رقم مختص کی جارہی ہے۔ مقامی حکومتوں کے نئے نظام کے تحت یکم جنوری 2017ء سے صوبہ بھر میں ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹیز کا قیام عمل میں لایا جاچکا ہے۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں مجموعی طور پر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹیز کے لئے 230 ارب روپے کی رقم مختص کرنے کی تجویز ہے۔ میں یہاں یہ واضح کر دینا چاہتی ہوں کہ ضلعی حکومتوں کے سابقہ نظام کے تحت رواں مالی سال میں ضلعی سطح پر تعلیم کے لئے 169 ارب روپے خرچ کئے جانے تھے۔ اس طرح آئندہ مالی سال میں ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹیز کو 36.6 فیصد اضافی وسائل مہیا کئے جارہے ہیں۔ وزیراعلیٰ پنجاب کے ’’پڑھو پنجاب بڑھو پنجاب‘‘ کے انقلابی پروگرام کو آئندہ مالی سال میں بھی اسی جوش، جذبے اور ولولے سے جاری رکھا جائے گا۔ اس پروگرام کے تحت 2015-18 تک کے اہداف میں کلاس رومز میں بلند معیار تعلیم کو یقینی بنایا، مثالی تدریسی ماحول، بہتر رہنمائی اور موثر احتساب کا نظام، عالمی معیاری کی کتب کی مفت فراہمی، بچوں کا سکول میں 100 فیصد یقنی داخلہ اور Early Childhood Education کا پروگرام شامل ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق پنجاب میں سکول جانے والی عمر کے بچوں کی کل تعداد کا 90 فیصد سے زائد سکولوں میں تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ میں یہاں اس معزز ایوان کو ضرور بتانا چاہوں گی کہ رواں مالی سال 2016-17 میں Student Drop-out Rate میں 4 فیصد کمی حاصل ہوئی ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہم جلدی ہی 100 فیصد انرولمنٹ کے ہدف کو حاصل کرلیں گے۔ میں یہاں انتہائی خوشی سے اس معزز ایوان کو آگاہ کرنا چاہتی ہوں کہ ورلڈ بنک کی حالیہ رپورٹ ’’Pakistan Development Update‘‘ نے حکومت پنجاب کے تعلیم کے شعبے میں کئے گئے اقدامات اور ان کے نتائج کو پاکستان کی تمام صوبائی حکومتوں سے بہتر قرار دیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق پنجاب کے 93 فیصد سکولوں میں تمام بنیادی سہولیات فراہم کردی گئی ہے جبکہ سندھ میں شرح 23 فیصد، خیبرپختونخوا میں 44 فیصد اور بلوچستان میں 26فیصد ہے۔ اسی طرح پنجاب میں 98 فیصد Gross Enrollment Rate برائے پرائمری کے ساتھ سرفہرست ہے۔ انہوں نے کہا کہ زیور تعلیم پروگرام کے تحت ان پسماندہ ترین اضلاع میں قوم کی 4 لاکھ 62 ہزار بیٹیاں تعلیم سے مستفید ہو رہی ہیں۔ اس سلسلہ میں آئندہ مالی سال کے لئے 6 ارب 50 کروڑ روپے مختص کرنے کی تجویز ہے۔ سرکاری سکولوں میں تمام بچوں کو مفت درسی کتب کی فراہمی کے لئے 3 ارب 50 کروڑ روپے فراہم کئے جارہے ہیں۔ ’’خادم پنجاب سکول پروگرام‘‘ کے انقلاب آفرین منصوبے کے تحت 13 ارب روپے کی لاگت سے 3,421 سکولوں میں 6,519 اضافی کمرے تعمیر کئے جا رہے ہیں۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں اس عظیم الشان منصوبے کے لئے 6 ارب 50 کروڑ روپے رقم مختص کرنے کی تجویز ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 1,200 سکولوں کی مخدوش عمارات کی بحالی کے لئے 4 ارب روپے کی رقم اور Missing Facilities کی فراہمی کے لئے 2 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے۔ تعلیمی اداروں میں لوڈشیڈنگ کی وجہ سے بجلی کی فراہمی میں پیدا ہونے والا تعطیل ہمارے طلباء کے قیمتی وقت کے ضیاع کا باعث بنتا ہے۔ چنانچہ پنجاب کے دس ہزار سکولوں کو بتدریج ’’خادم پنجاب اجالا پرگرام‘‘ کے تحت سولر سسٹم پر منتقل کیا جارہا ہے۔ یہ سکول ایسے علاقے میں واقع ہیں جہاں گرڈ کے مسائل کی وجہ سے بجلی کی فراہمی ناممکن یا ناہموار ہے۔ کم وسیلہ خاندانوں کے بچوں کو سرکاری خرچ پر ان کے اپنے علاقوں میں پرائیوٹ سکولوں میں تعلیم دلانے کا منفراد اعزاز حاصل ہے۔ ہماری اس روشن روایت کی تقلید دوسرے صوبوں میں بھی کی جارہی ہے۔ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے ذریعے اس پروگرام کے تحت 25 لاکھ سے زائد طلباء و طالبات کے تعلیم کی روشنی سے ہمکنار کیا جاچکا ہے۔ سرکاری خرچ پر زیادہ سے زیادہ طلباء و طالبات کو پرائیوٹ سکولوں میں تعلیم دلانے کے لئے آئندہ سال میں سا پروگرام کا بجٹ بڑھا کر 16 ارب روپے کیا جارہا ہے۔ ہمارے اس اقدام سے ایسے طالب علموں کی تعداد 25 لاکھ سے بڑھ کر 28 لاکھ ہو جائے گی۔ اس طرح PEF کے تحت جاری پبلک سکول سپورٹ پروگرام (PSSP) کے ذریعے اب تک غیر تسلی بخش کارکردگی والے 4,275 سرکاری سکول شعبہ تعلیم میں کام کرنے والے نجی شعبے کے معروف فلاحی اداروں کے حوالے کئے جاچکے ہیں۔ یہ ایک ایسا initiative ثابت ہوا ہے جس نے صوبے کے تعلیمی منظر نامہ کو بدل کے رکھ دیا ہے۔ اس اقدام سے صوبے ک ان سکولوں میں طلباء کی تعداد دوگنی ہوگئی ہے۔ اس پروگرام کی شاندار کامیابی کے پیش نظر صوبے میں Punjab Education Initiative Management Authority کے قیام کا فیصلہ کیا گیا ہے جو نجی شعبے کے اشتراک کے ساتھ فروغ تعلیم کے اس پروگرام کو آگے بڑھانے کا فریضہ انجام دے گی۔ آئندہ مالی سال میں اس اتھارٹی کے لئے 7 ارب روپے کی رقم مختص کرنے کی تجویز ہے۔ وعدہ کیا تھا کہ صوبے کا کوئی بچہ محض اس لئے اعلیٰ یا پیشہ ورانہ تعلیم سے محروم نہیں رہے گا کہ اس کے والدین کے پاس اس کی تعلیم جاری رکھنے کے لئے وسائل موجود نہیں ہیں۔ الحمد اللہ آج پنجاب وہ واحد صوبہ ہے جس کی حکومت نے غریب مگر ہونہار طلباء کو ان کے پسند کے اداروں میں مزید تعلیم دلانے کا فرض اپنے ذمہ لے رکھا ہے۔ یہ دعویٰ حقیقت ہے کہ آج کے دن تک صوبے کے 2 لاکھ 60 ہزار مستحق اور ہونہار طالب علم حکومتی وظائف کے ذریعے ملکی اور غیر ملکی اعلیٰ یونیورسٹیوں اور دوسرے تعلیمی اداروں میں تعلیم سے 17 ارب روپے مالیت کے Punjab Educational Endowment Fund (PEEF) کے ذریعے اب تک 11 ارب روپے سے زائد مالیت کے وظائف صرف اور صرف میرٹ کی بنیاد پر طالب علموں میں تقسیم کئے جاچکے ہیں۔ آئندہ مالی سال میں اس فنڈ کے لئے 5ارب روپے کی رقم مختص کی جارہی ہے۔ جس سے اس فنڈ کا حجم بڑھ کر 22 ارب روپے ہو جائے گا اور اس سے مجموعی طور پر ساڑھے تین لاکھ طلباء و طالبات مستفید ہوں گے۔ اسی طرح حکومت پنجاب آئندہ مالی سال میں جنوبی پنجاب میں تونسہ اور منکیرہ میں بچوں اور بچیوں کے لئے 4 علیحدہ علیحدہ دانش سکولوں کی تعمیر، دانش سکول میلسی میں کلاسز کا اجراء اور موجودہ دانش سکلووں اور سنٹرز آف Excellence کی اپ گریڈیشن کے منصوبوں کے لئے 3 ارب روپے کی رقم مختص کی جارہی ہے۔آئندہ مالی سال کے بجٹ میں ہائر ایجوکیشن کے شعبے کے لئے مجموعی طور پر 44 ارب 60 کروڑ روپے کی رقم مختص کی جارہی ہے۔ اعلیٰ تعلیم کے شعبے کے لئے مجموعی طور پر 44 ارب 60 کروڑ روپے کی رقم مختص کی جارہی ہے۔ اعلیٰ تعلیم کے شعبے کی ترقیاتی پروگرام کے لئے 18 ارب سے زائد کے فنڈز مہیا کئے جارہے ہیں۔ اس شعبے کیے چیدہ چیدہ منصو بے اس طرح ہیں، صوبہ بھر میں پچاس نئے ڈگری کالجز کی تکمیل، ہائر ایجوکیشن کے اساتذہ کی تربیت کے لئے ’’ٹیچرز اکیڈمی‘‘ کا قیام، رواں مالی سال میں قائم کی گئی تین نئی یونیورسٹیوں کی عمارتوں کی تعمیر،خواجہ فرید یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی رحیم یار خان کی عمارت کی تکمیل، شہباز شریف میرٹ سکالر شپ کے تحت ہونہار طلباء کے لئے دنیا کی بہترین یونیورسٹیوں میں ماسٹرز اور پی ایچ ڈی کے لئے 80 کروڑ روپے کے وظائف، لاہور اور رحیم یار خان کے بعد فیصل آباد میں بھی آئی ٹی یونیورسٹی کا قیام، امتحانات میں نمایاں پوزیشنز حاصل کرنے والے طلباء و طالبات کے لئے ترکی، جرمنی اور برطانیہ کے تعلیمی دوروں کا اہتمام، چین اور ترکی کے ساتھ بڑھتے ہوئے تجارتی اور سماجی تعلقات کے تناظر میں چیف منسٹر لینگوئج سکالرشپ پروگرام کے تحت بیجنگ اور ترکی میں بالترتیب چینی اور ترکی زبان سکیھنے کے لئے تقریباً 70 کروڑ روپے کی لاگت سے طلباء و طالبات کے لئے سکالر شپ پروگرام۔وزیراعلیٰ لیپ ٹاپ سکیم کے تحت چوتھے مرحلہ میں رواں مالی سال میں 7 ارب کی لاگت سے مزید ایک لاکھ پندرہ ہزار ہونہار طلباء طالبات کو میرٹ کی بنیاد پر لیپ ٹاپ کمپیوٹرز کی فراہمی کا عمل جاری ہے۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے تین لاکھ دس ہزار لیپ ٹاپ کمپیوٹرز ہونہار طلباء و طالبات کو فراہم کئے جاچکے ہیں۔ حکومت پنجاب کے 20 ارب لاگت کے اس منصوبے سے طلباء میں صحت مند مقابلے اور انفارمیشن ٹیکنالوجی سے بھرپور استفادہ کا رجحان فروغ پا رہا ہے۔ وزیراعلیٰ پنجاب کے سکول ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ کے اساتذہ کرام کو اپ گریڈ کرنے کی ہدایت کی ہے، چنانچہ میں انتہائی خوشی سے یہ اعلان کرتی ہوں کہ پرائمری سکول ٹیچر (PST) کو گریڈ 9 سے اپ گریڈ کر کے گریڈ 14، ایلیمینٹری سکلو ٹیچر (EST) کو گریڈ 14 سے 15 میں پہلے سے موجود EST اساتذہ کو گریڈ 16 میں اپ گریڈ کیا جائے گا۔ گریڈ 16 میں پہلے سے موجود EST اساتذہ کرام کو دو اضافی اسالانہ Increments دیئے جائیں گے اور یہی سہولت تمام SST اساتذہ کو بھی دی جائے گی، اسی طرح NOn Formal Basic Education کے اساتذہ کے اعزازیہ میں بھی اضافہ کیا جا رہا ہے۔ اس اپ گریڈیشن پیکیج کی تفصیلات جلد ہی Notify کی جائیں گی۔ اس پیکیج پر آئندہ مالی سال میں کم جنوری 2018ء سے عملدرآمد شروع ہو جائے گا اور تقریباً 9 ارب روپے سالانہ کی مالیت کے اس پیکیج سے مجموعی طور پر تقریباً تین لاکھ سے زائد اساتذہ کرام مستفید ہوں گے۔ آئندہ مالی سال میں صحت عامہ کے لئے مجموعی طور پر 263 ارب 22 کروڑ روپے کی رقم مختص کرنے کی تجویز ہے جو کہ آئندہ مالی سال کے کل بجٹ کا 15.4 فیصد ہے۔ آئندہ مالی سال میں پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کے لئے 112 ارب روپے کی خطیر رقم مختص کی جا رہی ہے، ضلعی ہیلتھ اتھارٹیز کے لئے اس بجٹ میں سے 73 ارب 50 کروڑ روپے کی رقم مختص کی جا رہی ہے۔ صوبے بھر میں واقع تمام DHQ اور THQ ہسپتالوں کی مکمل Revamping کی جائے گی، مجھے خوشی ہے کہ ان ہسپتالوں کی modernization اور عام آدمی کو علاج معالجہ کی جدید سہولیات کی فراہمی کے لئے 20 ارب روپے کی خطیر رقم خرچ کی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں ہسپتالوں میں انفراسٹرکچر کے علاوہ جدید مشینوں کی فراہمی، اضافی ڈاکٹرز اور نرسز کی تعیناتی کے ساتھ ساتھ Janitorial اور سکیورٹی جیسی سروسز کی out-sourcing بھی شامل ہیں۔ اسی طرح سی ٹی سکین مشینوں سمیت مختلف Diagonistic Services کو بھی نجی شعبے کے اشتراک سے Operate کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس طرح پنجاب میں ضلعی سطح کے ہسپتالوں میں بیس اضافی سی ٹی سکین مشینیں مہیا ہو جائیں گی۔ پرائمری ہیلتھ کیئر کے شعبے میں چیدہ چیدہ اقدامات درج ذیل ہیں۔ ایک ارب روپے کی ابتدائی رقم سے جنوبی پنجاب کے دور دراز علاقوں میں جہاں علاج معالجہ کی عام سہولتوں کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، مزید Mobile Health Units کی فراہمی۔ ان میں سے 16 موبائل ہیلتھ یونٹس آئندہ چند ہفتوں میں صوبے میں اپنی خدمات کی فراہمی کا آغاز کر دیں گے۔ ہیپاٹائٹس کنٹرول پروگرام کے دائرہ اختیار کی 80 ہسپتالوں سے بڑھا کر تمام DHQ, THQ اور ٹیچنگ ہسپتالوں تک توسیع شامل ہے۔ صوبے کے پانچوں ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹریوں کی انفراسٹرکچر، مشینری اور سٹاف کے لحاظ سے عالمی معیار کے مطابق تشکیل نو اور 2 ارب روپے کی مالیت سے Punjab Agriculutre, Food and Drug Authority کا قیام بھی شامل ہے۔ اس اتھارٹی کے تحت ادویات، خوراک اور زرعی ادویات کی عالمی معیار کے مطابق ٹیسٹنگ کی جائے گی۔ جعلی اور غیر معیاری ادویات کے خلاف صوبے بھر میں کریک ڈاؤن جاری ہے۔ اب تک غیر معیاری ادویات بنانے والے 84 مینو فیکچرز کے خلاف ایکشن لیا جا چکا ہے۔ حکومت اس گھناؤنے کاروبار میں ملوث افراد کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لئے جامع قانون سازی بھی کر چکی ہے۔ صوبے بھر کے ادویہ سازی کے کارخانوں کی GMP Insepection سمیت تمام میڈیکل سٹورز کی Digital Maping اور Drug Sale License کی تجدید کے لئے اقدامات، جنوبی پنجاب کے 11 اضلاع میں زچہ بچہ کی صحت کی بہتری کے لئے تقریباً ایک ارب روپے کے فنڈز کی فراہمی۔ پنجاب میں BHUs اور RHCs کے انتظام کو بہتر بنانے کے لئے Punjab Health Facilities Management Company کا قیام شامل ہیں، رواں مالی سال میں صوبہ بھر کے تمام ہسپتالوں اور مراکز صحت میں موجود سہولیات کو بہتر بنانے اور ان میں اضافہ کے لئے Health Councils کی تشکیل کی گئی تھی اور ان کونسلز کو رواں مالی سال میں 3 ارب روپے مہیا کئے گئے تھے۔ آئندہ مالی سال میں ہیلتھ کونسلز کے لئے مزید 2 ارب روپے کی رقم مختص کی جا رہی ہے۔ صوبہ بھر کے تمام ہسپتالوں اور مراکز صحت کو 10 ارب روپے کی معیاری ادویات مہیا کی جا رہی ہیں، پنجاب کی تاریخ میں پہلی مرتبہ صرف بین الاقوامی اور اعلیٰ معیار کی بہترین کمپنیوں کی ادویات خریدی گئی ہیں، اب پنجاب کے طول و عرض میں بسنے والا عام آدمی بھی اسی کوالٹی کی ادویات سے مستفید ہو گا جو کہ اس سے پہلے صرف امراء کی ہی دسترس میں تھیں، مزید برآں ادویات کی Storage کا جدید نظام وضع کیا گیا ہے۔ حکومت حاملہ خواتین کے لئے Safe delivery کی سہولت کو یقینی بنانے کے ایک جامع منصوبے پر عمل پیرا ہے۔ لیڈی ہیلتھ ورکر پروگرام کے تحت دیہات میں بسنے والی خواتین کی فلاح و بہبود کے لئے Rural Ambulance Service کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اس منصوبے کے تحت صوبے بھر کی ضرورت مند حاملہ خواتین کی نزدیکی مراکز صحت تک فوری منتقلی اور ان بنیادی مراکز صحت میں طبی سہولتوں کی چوبیس گھنٹے فراہمی کو یقینی بنایا گیا ہے۔ حکومت کے اس اقدام سے ان Health Facilities سے فائدہ اٹھانے والی خواتین کی تعداد ساٹھ ہزار ماہانہ سے تجاوز کر چکی ہے، رواں مالی سال میں مزید BHUs 103 کو 24/7 کر دیا گیا ہے، مزید برآں ان BHUs 24/7 اور صوبے میں موجود تمام RHCs پر الٹرا ساؤنڈ کی فراہمی کے لئے آئندہ مالی سال میں تقریباً ستر کروڑ روپے کی رقم مختص کی گئی ہے۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں محکمہ سپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن کے لئے تقریباً 120 ارب روپے کی رقم مختص کرنے کی تجویز ہے، آئندہ مالی سال میں محکمہ سپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کی ترقیاتی سکیموں کے لئے 25 ارب 26 کروڑ روپے کی رقم مختص کی جا رہی ہے، موجودہ مالی سال 2016-17 میں تمام صوبائی ہسپتالوں کے لئے ادویات کی مد میں 12 ارب روپے مہیا کیے گئے تھے، آئندہ مالی سال 2017-18 میں اس مد میں 16 ارب روپے تجویز کیے گئے ہیں، اس کے ساتھ دوائیوں کی ترسیل کو بہتر کرنے کے لئے جدید ترین نظام وضع کیا جا رہا ہے، مری میں علاج معالجہ کی سہولیات کی فراہمی کے لئے ساڑھے 4 ارب روپے کی لاگت کے جدید ہسپتال کے قیام کا منصوبہ بھی تشکیل دیا گیا ہے، آئندہ مالی سال میں اس منصوبے کے لئے 71 کروڑ 50 لاکھ روپے مختص کئے گئے ہیں۔ 4 بڑے ٹرشری ہسپتالوں کی re-vamping آئندہ مالی سال میں ہیپاٹائٹس کے مریضوں کے لئے ادویات فراہم کرنے کی مد میں 3 ارب 50 کروڑ روپے کی رقم مختص کرنے کی تجویز ہے، اس کے ساتھ ٹیچنگ ہسپتالوں میں ہیپاٹائٹس کلینک کا قیام بھی عمل میں لایا جائے گا۔ رواں مالی سال میں ملتان، راولپنڈی اور فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹیز کا قیام عمل میں لایا گیا، آئندہ مالی سال میں ٹرشری ہسپتالوں میں 6 ہزار سے زائد ڈاکٹرز اور پیرا میڈیکل سٹاف کی آسامیاں پیدا کی گئی ہیں، ہسپتالوں میں والنٹیئرز کی کمی کو پورا کرنے کے لئے 40 کروڑ روپے مختص کئے گئے ہیں تمام ٹرشری ہسپتالوں کی Janitorial اور سکیورٹی سروسز کو بھی out-source کیا جا رہا ہے اور اس مقصد کے لئے 1 ارب 60 کروڑ روپے رکھے گئے ہیں، آئندہ مالی سال میں بھکر اور اٹک میں دو نئے میڈیکل کالجز قائم کیے جائیں گے، جبکہ بہاولنگر کے میڈیکل کالج کے منصوبے پر کام تیزی سے جاری رہے گا، رواں مالی سال میں پنجاب کے بڑے ہسپتالوں میں 1700 بیڈز کا اضافہ کیا گیا، آئندہ سال میں مختلف منصوبوں کے تحت ہسپتالوں میں 2000 بیڈز کا اضافہ کرنے کی تجویز ہے، پنجاب کے عوام کا بلامعاوضہ ڈائیلائسز کی سہولت پہنچانے کے لئے رواں مالی سال میں 60 کروڑ روپے کی رقم مختص کی گئی تھی، آئندہ مالی سال میں حکومت پنجاب اس مقصد کے لئے 70 کروڑ روپے کی رقم مختص کی جا رہی ہے، حکومت پنجاب نے گزشتہ برس لاہور میں جگر اور گردے کی بیماریوں کے علاج اور ٹرانسپلانٹ کے لئے ایک عظیم الشان منصوبے یعنی پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹی ٹیوٹ اینڈ ریسرچ سینٹر کی بنیاد رکھی تھی اس منصوبے کا پہلا فیز دسمبر 2017ء میں 19 ارب روپے کی لاگت سے مکمل ہونے جارہا ہے، اسی طرح ہیلتھ انشورنس کے منصوبے پر بھی تیزی سے کام جاری ہے اور اس مقصد کے لئے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں 2 ارب روپے کی رقم مختص کی جا رہی ہے، حکومت پنجاب ایک جامع پروگرام کے تحت سرکاری ہسپتالوں کے انتظام کو بہتر بنانے کے لئے نجی شعبے کے فلاحی اداروں کے ساتھ اشتراک کر رہی ہے۔ آئندہ مالی سال میں پنجاب صاف پانی پروگرام کے لئے تقریباً 25 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے، یہ منصوبہ انسانی صحت کے حوالے سے ایک انقلاب آفرین منصوبہ ثابت ہو گا، اس کے ساتھ ساتھ صاف پانی کی فراہمی کے لئے 30 کروڑ روپے کی لاگت سے صوبے بھر میں دستی نلکوں کے منصوبے پر بھی کام کا آغاز کیا جائے گا، اسی طرح صوبہ بھر میں پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے مختلف منصوبوں پر کام آئندہ مالی سال میں بھی جاری رہے گا اور مجموعی طور پر ان منصوبوں کے لئے 5 ارب 70 کروڑ روپے کی رقم مختص کی جا رہی ہے، فوڈ اتھارٹی کے کام کی اہمیت کے پیش نظر اس کا دائرہ کار صوبے کے ہر شہر تک بڑھانے کے پروگرام پر عملدرآمد کا آغاز کیا جا چکا ہے، اتھارٹی کے اس توسیعی پروگرام کے لئے آئندہ مالی سال میں 2 ارب 70 کروڑ روپے کی رقم مختص کی گئی ہے، زراعت کے شعبہ اور کسان دوستی ہماری معاشی منصوبہ بندی کا بنیادی ستون ہے، حکومت پنجاب آئندہ مالی سال کے بجٹ میں زراعت اور اس سے منسلک شعبہ جات کے لئے جن میں آبپاشی، لائیو سٹاک، جنگلات و ماہی پروری اور خوراک شامل ہیں مجموعی طور پر 140 ارب 50 کروڑ روپے کی رقم مختص کر رہی ہے۔ میں انتہائی خوشی سے یہ اعلان کر رہی ہوں کہ وزیراعظم محمد نواز شریف کی خصوصی ہدایت اور وزیراعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف کی کوششوں سے رواں مالی سال میں کسان پیکیج کے تحت کھاد کی قیمتوں میں جو کمی کی گئی تھی اس کو آئندہ مالی سال میں بھی برقرار رکھا جائے گا، پنجاب کا نہری نظام دنیا کے بہترین نظاموں میں سے ایک ہے، آئندہ مالی سال کے ترقیاتی بجٹ میں شعبہ آبپاشی کے لئے مجموعی طور پر 41 ارب روپے کی رقم مختص کرنے کی تجویز ہے، رواں مالی سال کے دوران جناح بیراج کی بحالی کے 12 ارب روپے مالیت کے منصوبے پر کام مکمل کر لیا گیا ہے، 23 ارب روپے کی لاگت سے تعمیر ہونے والے نئے خانکی بیراج کے منصوبے کو بھی رواں مالی سال میں مکمل کر لیا جائے گا، لوئر باری دو آب کینال سسٹم کی نہروں کی بحالی کے کام کو بھی آئندہ سال کے آغاز میں مکمل کر لیا جائے گا، سلیمانکی بیراج، تریموں بیراج اور پنجند ہیڈ ورکس کے منصوبوں پر آئندہ مالی سال میں کام زور و شور سے جاری رہے گا، آئندہ مالی سال میں محکمہ آبپاشی کے ترقیاتی پروگرام میں شامل منصوبے جن میں جلال پور ایریگیشن پراجیکٹ، تحصیل عیسیٰ خیل ضلع میانوالی میں کس عمر خان کینال سسٹم کی تعمیر، میلسی سائفن کی استعداد میں اضافے کا منصوبہ، گریٹر تھل کینال پراجیکٹ فیز II (چوبارہ برانچ کا منصوبہ)، دیگ نالہ پر فلڈ پروٹیکشن منصوبہ شامل ہیں، آئندہ مالی سال میں اس منصوبے کے لئے 17 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے جس سے مزید 1400 کلو میٹر طویل سڑکوں کی تعمیر و توسیع کی جائے گی، آئندہ مالی سال کے بجٹ میں لائیو سٹاک کے شعبے کے لئے مجموعی طور پر 19 ارب روپے کی رقم مختص کرنے کی تجویز ہے، لائیو سٹاک کے شعبے میں کئے گئے چند نمایاں اقدامات درج ذیل ہیں۔ رواں مالی سال میں صوبہ بھر کے 7 کروڑ سے زائد چھوٹے اور بڑے جانوروں کی حفاظتی ویکسی نیشن کے 100 فیصد ہدف کو حاصل کیا گیا، کم مالی وسائل کی حامل خواتین کے لئے 1 ارب 66 کروڑ روپے کی مالیت کے مویشیوں کی مفت فراہمی محکمہ لائیو سٹاک کی ناقابل استعمال 178 گاڑیوں کی موبائل ویٹرنری ڈسپنسری میں تبدیلی، میں سمجھتی ہوں کہ محکمہ لائیو سٹاک کا یہ اقدام دوسرے محکموں کے لئے بھی قابل تقلید ہے، بہاولپور، ڈی جی خان، ساہیوال، ملتان، جھنگ، راولپنڈی، لیہ، بھکر، گوجرانوالہ اور لاہور میں ریفرنس لیبارٹریز کا قیام شامل ہیں۔ پنجاب میں لگائے جانے والے بجلی کے مختلف نوعیت کے منصوبوں کی مجموعی پیداواری استعداد تقریباً چھ ہزار میگا واٹ ہے، ساہیوال کول پاور پراجیکٹ منصوبہ انتہائی برق رفتاری سے پایہ تکمیل کو پہنچ چکا ہے۔ یہ منصوبہ پاکستان کی تاریخ میں کوئلے سے چلنے والا توانائی کا سب سے بڑا اور CPEC کے تحت مکمل ہونے والا پاکستان کا پہلا منصوبہ ہے، دنیا کی تاریخ میں اس نوعیت کا منصوبہ اتنی قلیل مدت میں کہیں پر بھی مکمل نہیں کیا جا سکا، 180 ارب روپے کی لاگت کا یہ منصوبہ اگلے چند روز میں اپنی مکمل پیداواری استعداد کے مطابق 1320 میگا واٹ بجلی پیدا کرنا شروع کر دے گا، اس پاور پلانٹ سے 660 میگا واٹ بجلی گزشتہ ماہ سے نیشنل گرڈ میں شامل کی جا رہی ہے اس پاور پلانٹ میں عالمی معیار کے ان تمام ماحولیاتی Safeguards کو یقینی بنایا گیا ہے جو مقامی ماحول کو مضر اثرات سے محفوظ رکھنے کے لئے ضروری ہیں، اٹھارہ ماہ کی ریکارڈ مدت میں تعمیر ہونے والا بھکھی LNG پاور پلانٹ بھی آئندہ چند ماہ میں اپنی پوری استعداد یعنی 1180 میگا واٹ کے ساتھ نیشنل گرڈ کو بجلی فراہم کرنا شروع کر د ے گا، اس کے علاوہ بلوکی اور حویلی بہادر شاہ کے LNG پاور پلانٹ، سولر، ہائیڈرو، ونڈ پاور اور دیگر منصوبے بھی جلد ہی بجلی کی پیداوار کا آغاز کر دیں گے، حکومت پنجاب صنعتی شعبے کی بحالی و ترقی کے لئے ہمہ وقت کوشاں ہے، آئندہ مالی سال کے ترقیاتی پروگرام میں اس شعبے کے لئے 15 ارب روپے کی رقم مختص کرنے کی تجویز ہے، اس کے ساتھ ساتھ حکومت پنجاب ایک جامع انڈسٹریل پالیسی بھی ترتیب دے رہی ہے تاکہ اندرونی اور بیرونی سرمایہ کاروں کو صنعتی شعبے میں سرمایہ کاری کے لئے راغب کیا جا سکے۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں اس مقصد کے لئے 3 ارب روپے کی رقم مختص کرنے کی تجویز ہے، اس سکیم کے تحت تقریباً 7 ہزار SMEs کو بنکوں کے ذریعے سرمایہ فراہم کیا جائے گا جس سے صوبہ بھر میں روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے، ترقی یافتہ ممالک کی انڈسٹریل گروتھ میں ان کے جدید ترین انڈسٹریل زونز کے کردار کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، قائداعظم اپیرل پارک کا عظیم الشان منصوبہ اسی حقیقت کی عکاسی کرتا ہے، آئندہ مالی سال کے بجٹ میں ضلع شیخوپورہ میں پندرہ سو ایکڑ اراضی پر قائم کیے جانے والے اس عالمی معیار کے منصوبے کے لئے 4 ارب روپے کی رقم مختص کی جا رہی ہے، اس جدید ترین منصوبے میں ووکیشنل ٹریننگ سنٹر، واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ اور لیبر کالونی جیسی سہولیات شامل ہیں، اس منصوبے کی تکمیل سے گارمنٹس انڈسٹری کو فروغ ملے گا اور عوام کو روزگار کے وسیع مواقع بھی حاصل ہوں گے، صنعتی شعبے میں حکومت پنجاب اسی نوعیت کے ایک اور منصوبے پاک چائنہ انڈسٹریل پارک کے قیام پر بھی غور کر رہی ہے، حکومت پنجاب نے پنجاب سمال انڈسٹریز کارپوریشن کے ذریعے جس وزیراعلیٰ خود روزگار سکیم کا اجراء آج سے چند سال قبل کیا تھا وہ انتہائی کامیابی سے جاری ہے، اس سکیم کے تحت اب تک 30 ارب سے زائد کے بلاسود قرضہ جات 14 لاکھ 51 ہزار سے زائد افراد میں تقسیم کیے جا چکے ہیں، مجھے انتہائی خوشی ہے کہ اس سکیم سے استفادہ کرنے والوں میں 6 لاکھ 70 ہزار سے زائد خواتین بھی شامل ہیں، اس سکیم کی افادیت کے پیش نظر آئندہ مالی سال کے بجٹ میں اس مقصد کے لئے 2 ارب روپے کی رقم مختص کی جا رہی ہے، آئندہ مالی سال کے بجٹ میں امن عامہ و انصاف کے لئے مجموعی طور پر تقریباً 198 ارب روپے مختص کیے جا رہے ہیں، میں یہاں امن و امان کے شعبے میں شروع کیے گئے چند اہم منصوبوں کا ذکر کرنا ضروری سمجھتی ہوں، سیف سٹی اتھارٹی کے تحت صوبائی دارالحکومت میں PPIC3 پراجیکٹ پر کام تیزی سے جاری ہے اور 13 ارب 71 کروڑ روپے کی لاگت کے اس منصوبے کو آئندہ مالی سال کے اوائل میں مکمل کر لیا جائے گا آپ کو یاد ہو گا کہ گزشتہ برس میں نے یہ اعلان کیا تھاکہ اس منصوبے کا دائرہ کار پنجاب کے مزید 6 بڑے اضلاع تک بھی پھیلا دیا جائے گا، اس ایوان کو آگاہ کرنا چاہتی ہوں کہ راولپنڈی، گوجرانوالہ، ملتان، بہاولپور، سرگودھا اور فیصل آباد جیسے بڑے شہروں میں سیف سٹی اتھارٹی کے تحت اس منصوبے پر بھی کام کا آغاز کر دیا گیا ہے اور اسے بھی آئندہ مالی سال میں مکمل کر لیا جائے گا اس مقصد کے لئے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں 45 ارب روپے کی رقم مختص کی جا رہی ہے، آئندہ مالی سال کے بجٹ میں روڈ سیکٹر کے لئے 90 ارب 64 کروڑ روپے مختص کرنے کی تجویز ہے جس سے پورے پنجاب کے روڈ نیٹ ورک کی تعمیر و بحالی اور توسیع و تزئین کی جائے گی، روڈ سیکٹر کے چیدہ چیدہ منصوبے درج ذیل ہیں، خانیوال لودھراں شاہراہ کی دوریہ تعمیر اور اس کے علاوہ چوک میتلا پرپل کی تعمیر، مظفر گڑھ جی ڈی جی خان روڈ کی دو رویہ تعمیر، حاصل پور بہاولنگر روڈ کی توسیع و تعمیر نو، KPRRP فیز V اور VI، دریائے چناب پر شہباز پور کے مقام پر پل کی تعمیر شامل ہیں، حکومت پنجاب بے روزگاری کے خاتمے کے لئے اپنا روزگار سکیم کے تحت پچاس ہزار بے روزگار نوجوانوں کو گرین کیب فراہم کر چکی ہے، اس اقدام کی افادیت کے پیش نظر آئندہ مالی سال میں پنجاب کے بے روزگار نوجوانوں کو اورنج کیب سکیم کے تحت مزید پچاس ہزار گاڑیاں بلاسود آسان شرائط پر انتہائی شفاف طریقے سے دی جائیں گی، اس منصوبے پر مجموعی طور پر 35 ارب روپے کی لاگت آئے گی، حکومت پنجاب Interest کی مد میں اٹھنے والے تمام اخراجات کو برداشت کرے گی۔ رواں مالی سال میں حکومت پنجاب نے جنوبی پنجاب کے سب سے بڑے شہر ملتان کو 30 ارب روپے کی لاگت کے جدید ترین میٹرو سسٹم کا تحفہ پیش کیا، آئندہ مالی سال میں فیصل آباد میں بھی میٹرو منصوبے کا سنگ بنیاد رکھا جائے گا، اسی طرح پنجاب کے بڑے اور درمیانے شہروں میں سپیڈو بس سسٹم کا بھی مرحلہ وار اجراء کیا جا رہا ہے، میں یہاں لاہور میٹرو ٹرین منصوبے کا ذکر کرنا بھی ضروری سمجھتی ہوں، 165 ارب روپے کی لاگت کے اورنج لائن لاہور کے منصوبے کا تقریباً 70 فیصد تعمیراتی کام مکمل کیا جا چکا ہے، آئندہ مالی سال میں اس منصوبے کے لئے چینی ایگزم بنک 94 ارب روپے کے وسائل فراہم کرے گا، آئندہ مالی سال کے بجٹ میں سپورٹس اور امور نوجواناں کے لئے 8 ارب 50 کروڑ روپے کی رقم مختص کی جا رہی ہے، آج سے چند سال قبل کون یہ کہہ سکتا ہے کہ پنجاب کے عوام پٹواری جیسے صدیوں پرانے فرسودہ نظام سے چھٹکارہ حاصل کر سکیں گے، مجھے فخر ہے کہ آج پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی ایک جامع اور مربوط کمپیوٹرائزڈ نظام کے ساتھ صوبہ بھر کے عوام کی خدمت میں مصروف عمل ہے، عوام کو دیہی اراضی کی خریدوفروخت اور ریکارڈ کے حصول کے لئے اب پٹواریوں کے در پر حاضری نہیں دینی پڑتی، اسی طرح حکومت پنجاب کا ایک اور انقلابی قدم ای خدمت مراکز کا قیام ہے، جہاں پر ایک ہی چھت تلے 17 بنیادی سروسز جن میں شناختی کارڈ، ڈومیسائل، ڈرائیونگ لائسنس، کریکٹر اور برتھ سرٹیفکیٹ وغیرہ کا حصول جیسی اہم سہولیات میسر ہیں، آئندہ مالی سال میں ای خدمت مراکز پنجاب کے ہر ضلع میں قائم کر دیئے جائیں گے، میں یہاں ای سٹمپنگ کے مثالی منصوبے کا بھی ذکر کرنا ضروری سمجھتی ہوں، جس سے ایک طرف تو حکومتی وسائل میں خاطر خواہ اضافہ ہوا تو دوسری طرف جعلی اشٹام پیپر کی فروخت اور اس سے پیدا ہونے والے گھمبیر مسائل سے عوام کو چھٹکارا حاصل ہوا، آئندہ مالی سال میں پڑھے لکھے بے روزگار نوجوانوں کو ایک باوقار روزگار دینے کے لئے صوبہ بھر میں 40 ای روزگار سنٹرز کا قیا عمل میں لایا جا رہا ہے، جہاں سالانہ دس ہزار طلباء کو آن لائن روزگار کے حصول کی تربیت دی جائے گی، مسلم لیگ (ن) کی حکومت سے قبل جنوبی پنجاب کے عوام سے روا رکھے گئے سلوک سے کون واقف نہیں۔ یہ داستان جتنی طویل ہے اتنی درد ناک بھی۔ جنوبی پنجاب کے عوام کے حقوق کے نعرے پر بڑے بڑے عہدوں پر پہنچنے والے سیاستدانوں نے اقتدار کے حصول کے بعد اس خطے کے عوام کو جس طرح فراموش کیا میں اس کی تفصیل میں جانا مناسب نہیں سمجھتی، اس خطے کی پسماندگی کو دور کرنے اور ماضی میں لگائے گئے زخموں پر مرہم رکھنے کے لئے جو اقدامات وزیراعلیٰ پنجاب محمد شہباز شریف نے اپنے گزشتہ اور موجودہ دور حکومت میں کئے ان کا اعتراف ہمارے ناقدین بھی کرنے پر مجبور ہیں، حکومت پنجاب کی انہی کاوشوں کے نتیجے میں وہ جنوبی پنجاب جو کبھی بنیادی سہولیات کی غیر موجودگی ، انفراسٹرکچر کی تباہ حالی اور معاشی و معاشرتی زبوں حالی کا نشانہ تھا، آج ترقی کے سفر میں وسطی اور شمالی پنجاب کے ہم قدم دکھائی دیتا ہے، ملتان میں بننے والی جدید ترین میٹرو ہو یا مظفر گڑھ کا جدید ترین گورنمنٹ طیب اردگان ہسپتال، کیڈٹ کالجز، دانش سکولوں اور یونیورسٹیوں کا قیام ہو یا جنوبی پنجاب کی لاکھوں طالبات کے لئے ایک ہزار روپے ماہانہ وظیفہ، اربوں روپے مالیت کے شاہراہوں کی تعمیر کے منصوبے ہوں یا صاف پانی اور آبپاشی کے میگا پراجیکٹس، یہ سب منصوبے جنوبی پنجاب کے لئے مسلم لیگ ن کی پنجاب حکومت کی ترجیحاتی حکمت عملی کا منہ بولتا ثبوت ہیں، پنجاب حکومت متوازن ترقی پر یقین رکھتی ہے اور نسبتاً کم ترقی یافتہ علاقوں کی ترقی کے لئے خصوصی اقدامات کو اپنا فرض سمجھتی ہے، چنانچہ حکومت نے صوبے میں ریجنل ڈویلپمنٹ پروگرام کے آغاز کا فیصلہ کیا ہے، اس پروگرام کا بنیادی مقصد پنجاب کے پسماندہ اضلاع میں ان کی مقامی ضروریات کے مطابق مختلف نوعیت کے منصوبوں کو پایہ تکمیل تک پہنچانا ہے، آئندہ مالی سال میں اس پروگرام کے لئے 5 ارب روپے مختص کئے جا رہے ہیں، جیسا کہ میں عرض کر چکی ہوں کہ وسائل سے محروم طبقے کو زندگی کی بنیادی سہولیات کی فراہمی ہمارا مشن ہے، پنجاب سوشل پروٹیکشن اتھارٹی کا قیام اسی مشن کی تکمیل کے لئے عمل میں لایا گیا ہے، اس اتھارٹی کے تحت خصوصی افراد اور مستحق فنکاروں کے لئے خدمت کارڈ کا اجراء، بھٹوں پر کام کرنے والے 80 ہزار سے زائد معصوم محنت کشوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کے لئے وظائف خصوصی طور پر قابل ذکر ہیں، چائلڈ پروٹیکشن بیورو بھی مکمل طور پر ایک فعال ادارہ بن چکا ہے جس کا مقصد ان معصوم بچوں کو جو کسی بھی وجہ سے معاشرے کی ستم ظریفی کا شکار ہو چکے ہیں معاشرے کا مفید رکن بنانا ہے، سماجی بہبود بنیادی طور پر ایک بہت وسیع موضوع ہے میں یہ سمجھنے میں حق بجانب ہوں کہ ہر وہ حکومتی قدم جس کا مقصد معاشرے کے Marginalized طبقوں کو سر اٹھا کر معاشرے کا مفید رکن بنایا جانا ہے وہ سماجی بہبود کی تعریف میں شامل ہیں، اس میں چاہے میٹرو بس سسٹم پر سفر کرنے والے عوام کے لئے سبسڈی ہو یا شہروں میں آٹے کی قیمت کو کمترین سطح پر رکھنے کے لئے دی جانے والی سبسڈی ہو، مزدور طبقے کے بچے اور بچیوں کے لئے تعلیمی وظائف اور میرج گرانٹ ہو یا سستے رمضان بازاروں کا قیام ہو، یہ تمام اقدامات بنیادی طور پر معاشرے کے کم وسائل رکھنے والے طبقے کے لئے لائف لائن کی حیثیت رکھتے ہیں۔ حکومت پنجاب نے خصوصی بچوں کی تعلیم و تربیت کے لئے پچھلے سال کے میزانیہ میں کئی اقدامات کا اعلان کیا تھا، چنانچہ اس اعلان کے مطابق ملتان میں گورنمنٹ ڈگری کالج سپیشل ایجوکیشن کا قیام عمل میں آ چکا ہے، گوجرانوالہ اور راولپنڈی میں خصوصی طالبات کے لئے سیکنڈری سکول قائم کئے جا چکے ہیں، متعدد سکولوں کو اپ گریڈ کر دیا گیا ہے، انہوں نے اعلان کیا کہ حکومت پنجاب نے صوبے میں مزدوروں کی کم از کم تنخواہ پندرہ ہزار روپے مقرر کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اس فیصلے کے بعد حکومت پنجاب کے مختلف اداروں میں ڈیلی ویجز پر کام کرنے والے کارکنوں کا ماہانہ معاوضہ بھی پندرہ ہزار روپے سے کم نہیں ہو گا، اس کے ساتھ ساتھ لیبر قوانین کا موثر اطلاق، جبری مشقت کا خاتمہ، صحت مند ٹریڈ یونین سرگرمیوں کا فروغ اور تعلیمی و طبی سہولتوں میں اضافہ، ٹرانسپورٹ، شادی گرانٹ، بچوں کے لئے تعلیمی وظائف وغیرہ ہماری اولین ترجیحات میں سے ہیں۔ حکومت پنجاب نے مالی سال 2013-14 سے اب تک مجموعی طور پر 3 ارب 42 کروڑ کی رقم اقلیتی برادری کی بہبود کے لئے مختص کی تھی، آئندہ مالی سال کے بجٹ میں مزید 1 ارب 16 کروڑ روپے کی رقم مختص کرنے کی تجویز ہے۔ پنجاب حکومت کی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ نئے ٹیکس لگانے کی بجائے ٹیکس دہندگان کی تعداد میں اضافہ کیا جائے اور محصولات کے مجموعی نظام کو بدعنوانی اور بے قاعدگیوں سے پاک کیا جائے، صوبے کے عوام پر ناروا بوجھ ڈالے بغیر حکومتی وصولیوں میں خاطر خواہ اضافہ کر کے ترقیاتی سرگرمیوں کے لئے اضافی فنڈز مہیا کئے جا سکیں، صرف ایک مثال کے طور پر میں یہاں محکمہ معدنیات کے نان ٹیکس ریونیو میں اضافے کا ذکر ضرور کرنا چاہوں گی، معدنیات کی نیلامی کا نظام گزشتہ کئی دہائیوں سے انتہائی بااثرمافیا کے زیر تسلط تھا جس نے اس شعبے میں لوٹ مار کا بازار گرم کر رکھا تھا، وزیراعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر حکومت پنجاب کی تشکیل کی گئی حکمت عملی کے نتیجے میں صرف ایک سال کے عرصے میں نیلامیوں کی رقم جو بیشتر ازیں صرف 3 ارب روپے تھی 10 ارب روپے تک جا پہنچی، اس ضمن میں وزیر قانونی کی سربراہی میں معدنیات کی کابینہ کمیٹی کی کاوشیں انتہائی قابل تحسین ہیں، بجٹ میں حکومت پنجاب نے GST on Construction Service پر سیلز ٹیکس کی شرح 16 فیصد سے گھٹا کر 5 فیصد کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اسی طرح حکومت پنجاب نے نئی کاروباری فرموں کے لئے ہر قسم کی رجسٹریشن فیس کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے کہ ان اقدامات سے صوبہ بھر میں سرمایہ کاری کو فروغ حاصل ہو گا، پنجاب حکومت آئندہ مالی سال میں 25 ارب روپے مالیت کے انویسٹمنٹ بانڈ جاری کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، مارکیٹ میں خرید و فروخت کے ساتھ ساتھ ان بانڈز میں اداروں اور عوام الناس کو بھی سرمایہ کاری کی اجازت ہو گی، ان بانڈز کے اجراء اور ان سے حاصل ہونے والی رقوم کے ترقیاتی کاموں پر خرچ ہونے سے ملک میں بچت اور سرمایہ کاری کو فروغ ملے گا، انہوں نے کہا کہ حکومت نے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں ایڈہاک الاؤنس 2010ء کو ضم کرنے کے بعد 10 فیصد اضافہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، ریٹائرڈ سرکاری ملازمین کی پنشن بھی 10 فیصد کی شرح سے بڑھائی جا رہی ہے اسی طرح سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور الاؤنسز کا ایک جامع Review کر کے اگلے بجٹ کے لئے تنخواہوں اور الاؤنسز کے حوالے سے اپنی تجاویز حکومت کو پیش کرے گا۔ پنجاب حکومت نے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں ترقیاتی پروگرام کے لئے 635ارب روپے مختص کئے ہیں جو رواں مالی سال کے مقابلہ میں 15.45فیصد ، 85ارب روپے زائد ہیں ۔ رواں مالی سا ل کے لئے550 ارب روپے مختص کئے گئے تھے ۔ آئندہ مالی سال میں سوشل سیکٹر کے لئے201 ارب 63کروڑ 60لاکھ روپے ، انفراسٹرکچرسیکٹر کے لئے 172ارب 16کروڑ 40لاکھ روپے ، پیداواری سیکٹر کے لئے 51ارب 69کروڑ 70لاکھ روپے ، سروسز سیکٹر کے لئے 103ارب 35کروڑ روپے ، دیگر شعبوں کے لئے 17ارب80 کروڑ 30لاکھ ہزار روپے ، خصوصی پروگرام کے لئے 88ارب 35کروڑ روپے مختص کئے گئے ہیں ۔سوشل سیکٹر میں تعلیم کے لئے 82ارب61کروڑ 10لاکھ روپے مختص کئے گئے ہیں جس میں سکول ایجوکیشن کے لئے53 ارب36 کروڑ روپے ،ہائر ایجوکیشن کے لئے18 ارب 3کروڑ 40لاکھ روپے ، سپیشل ایجوکیشن کے لئے 1ارب 6کروڑ روپے ، لٹریسی کے لئے 1ارب65 کروڑ روپے ، سپورٹس کے لئے8 ارب50 کروڑ 70لاکھ روپے مختص کئے گئے ہیں ۔آئندہ مالی سال کے لئے صحت کے ترقیاتی منصوبوں کے لئے 51ارب 80کروڑ 80لاکھ روپے ، واٹر سپلائی اینڈ سینیٹیشن کے لئے57 ارب47 کروڑ 70لاکھ روپے ، سوشل پروٹیکشن کے لئے1 ارب 10کروڑ 50لاکھ روپے ، وویمن ڈویلپمنٹ کے لئے 67 کروڑ 50لاکھ روپے اور لوکل گورنمنٹ و کیمونٹی ترقی کے لئے 7ارب96 کروڑ روپے مختص کئے گئے ہیں ۔ انفراسٹرکچر ڈویلپمنٹ میں سڑکوں کے لئے 90ارب 70کروڑ روپے ، آبپاشی کے لئے 31ارب 3کروڑ 10لاکھ روپے ، پبلک بلڈنگ کے لئے 15ارب روپے ، انرجی کے لئے 9 ارب روپے اور اربن ڈویلپمنٹ کے لئے 16ارب 43کروڑ 33لاکھ ہزار روپے مختص کئے گئے ہیں ۔ پیداواری سیکٹر میں زراعت کے لئے21 ارب 50لاکھ ہزار روپے ، جنگلات کے لئے 2 ارب روپے ، وائلڈ لائف کے لئے 80 کروڑ روپے ،فشریز کے لئے 85 کروڑ روپے ، کواپریٹو کے لئے 7 کروڑروپے ، خوراک کے لئے 50 کروڑ روپے ،لائف سٹاک کے لئے 9ارب54 کروڑ20 لاکھ ہزار روپے ، انڈسٹریز کے لئے 15ارب5کروڑ روپے ، سیاحت کے لئے 38کروڑ روپے اور مائنر اینڈ منرلز کے لئے 1ارب 50کروڑ روپے مختص کئے گئے ہیں ۔ سروسز سیکٹر میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے لئے 3ارب 50کروڑ روپے ، لیبر اینڈ ہیومن ریسورس ڈویلپمنٹ کے لئے 65 کروڑ روپے ، ٹرانسپورٹ اور ماس ٹرازٹ کے لئے 97ارب روپے ، ایمرجنسی سروسز کے لئے2 ارب 20کروڑ روپے مختص کئے گئے ہیں ۔ دیگر شعبوں میں ماحولیات کے لئے 54 کروڑ روپے ، انفارمیشن کلچر اینڈ یوتھ افیئر کے لئے 60کروڑ روپے ، مذہبی امور اور اوقاف کے لئے 9کروڑ روپے ، آرکیالوجی کے لئے 45 کروڑ روپے ، ہیومن رائٹس اینڈ اقلیتی امور کے لئے 85 کروڑ روپے اور پلاننگ اینڈ ڈویلپمنٹ کے لئے15 ارب17 کروڑ 30لاکھ روپے مختص کئے گئے ہیں ۔ خصوصی پروگرام کے تحت سیف سٹی پراجیکٹ کے لئے 49ارب 85کروڑ روپے ، سپیشل ڈویلپمنٹ پیکج کے لئے 21 ارب کروڑ روپے اور لوکل گورنمنٹ ڈویلپمنٹ کے لئے15 ارب روپے،دیگر صوبوں کے پیکیجز کے لئے 2 ارب 50 کروڑ روپے مختص کئے گئے ہیں ۔خود روزگار سکیم سے 6 لاکھ 70 ہزار افراد کو قرض دینے کی تجویز، پے کمیشن کے قیام کا اعلان،مقامی حکومتوں کیلئے 361 ارب روپے مختص ہونگے شعبہ تعلیم کیلئے 345 ارب روپے رکھنے کی تجویز ہے۔۔

لاہور(رپورٹنگ ٹیم :جاوید اقبال ‘شہزاد ملک ‘ اسد اقبال ‘ دیبا مرزا ‘ یونس باٹھ ،ارشد محمود گھمن،‘اقبال بھٹی ‘حسن عباس زیدی ‘ حافظ عمران )پنجاب اسمبلی کے بجٹ اجلاس میں اپوزیشن کا ’’پارہ‘‘ چڑھا رہا ‘ ننھی منی اپوزیشن نے بجٹ اجلاس کے آغاز سے اختتام تک ’’سیٹی پر سیٹی‘‘ بجا کر ایوان کو سر پر اٹھائے رکھا اپوایشن ارکان باری باری بجٹ کی کاپیاں سپیکر اور وزیر خزانہ کے ڈائس کی طرف اچھالتے رہے اپوزیشن کی سیٹیوں کی بلند وبالہ آوازوں کے باعث وزیر خزانہ کو کئی مرتبہ اپنی بجٹ تقریر کا تسلسل توڑنا پڑا جس کے باعث ان کی یہ تقریر غیر معمولی طوالت کا شکار ہو گئی اپوزیشن کے ارکان بجٹ اجلاس کے اختتام پر گو نواز گو اور سارا کنبہ چور کے نعرے لگاتے ہوئے باہر آئے اور اسمبلی کی سیڑھیوں پر کھے ہو کر کنبہ کنبہ چور کے فلک شگاف نعرے لگائے ۔ پنجاب اسمبلی کا بجٹ اجلاس پونے دو گھنٹے تاخیرسے سپیکر رانا اقبال کی زیر صدرات شروع ہوا۔ اجلاس میں وزیر خزانہ ڈاکٹر عائشہ غوث پاشا کی بجٹ تقریر کے دوران اپوزیشن نے شدید احتجاج کیا، ایوان میں اس قدر شوروغوغہ تھا کہ کا ن پڑی آواز سنائی نہ دے رہی تھی ایوان پورے اجلاس کے دوران مچھلی منڈی بنا رہا ۔ اپوزیشن ارکان نے اپنی نشستوں سے اٹھ کر سپیکر چیئر کے سامنے کھڑے ہو کر بھرپور شورشرابے کے دوران شیم شیم اور جھوٹ جھوٹ ،مک گیا تیرا شو نواز گونواز گو کے نعرے لگائے ۔ اپوزیشن نے اس اجلاس میں احتجاج کا نیاطریقہ اختیار کیا جس میں تمام ارکان اپوزیشن میں سیٹیاں تقسیم کی گئیں اور تمام ارکان ایک ساتھ سٹیاں بجاتے رہے سیٹیوں کی آواز اس حد تیز اور شدت بھری تھی کہ خود اراکین اپوزیشن بھی اپنے کانوں میں انگلیاں دینے پر مجبور ہو گئے، ایوان اس قدرسیٹیوں سے گونجتا رہا کہ وزیر خزانہ کی بجٹ تقریر کی کچھ سمجھ نہیں آرہی تھی ۔اپوزیشن ارکان بجٹ کی کاپیاں پھاڑ کر ہوا میں اچھالتے رہے ۔اس دوران حکومتی اور اپوزیشن ارکان میں نعرے بازی کا مقابلہ بھی ہوتا رہا۔ قبل ازیں وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد شہباز شریف بجٹ اجلاس میں شرکت کے لئے جب ایوان میںآئے تو حکومتی ارکان نے ان کا اٹھ کر استقبال کیا اور شیر آیا شیر جبکہ اپوزیشن نے گو نواز گو کے نعرے لگائے۔ اجلاس کے دوران رو عمران رو کے نعرے بھی لگے،وزیر خزانہ نے ان نعروں کے دوران تقریر کجاری رکھی۔ بجٹ تقریر بعدسپیکر رانا اقبال نے پنجاب اسمبلی کا اجلاس پیر کی صبح گیارہ بجے تک ملتوی کر دیا ۔ وزیراعلیٰ پنجاب محمد شہبازشریف نے گزشتہ روز پنجاب اسمبلی کے بجٹ سیشن کے آغاز پر ہی ایوان میں شرکت کی۔ان کے ایوان میں پہنچنے پر حکومتی ارکان نے شیر آیا شیر آیا کے نعرے لگانے شروع کر دیے۔وزیراعلیٰ پنجاب میاں شہبازشریف نے انہماک سے بجٹ تقریر کا مطالعہ کرتے رہے۔وزیراعلیٰ نے صوبائی وزیر خزانہ ڈاکٹر عائشہ غوث پاشا کو پنجاب حکومت کی جانب سے تعلیم، صحت ،زراعت اوردیگرسماجی شعبوں کی بہتری کیلئے نئے مالی سال کے دوران شاندار اقدامات کا اعلان کرنے پر ڈیسک بجا کرداد دی۔تقریر کے اختتام پر وزیراعلی نے صوبائی وزیر خزانہ کو بہترین انداز میں بجٹ تقریر کرنے پر مبارکباددی اورانکی تعریف کی ۔

لاہور( کامرس رپورٹر)پنجاب میں جائیداد کی خرید و فروخت پر عائد کیپٹیل ویلیو ٹیکس(سی وی ٹی) اور سٹیمپ ڈیوٹی کو مد غم کر کے نئی شرح سے ٹیکس عائد کر دیا گیا ، اس وقت صوبہ میں پانچ لاکھ کی جائیداد پر 500 اور اس سے زیادہ مالیت پر ایک ہزار روپے سٹیمپ ڈیوٹی جبکہ 2 فیصد کی شرح سے سی وی ٹی عائد ہے لیکن آئندہ مالی سال سے دونوں کو مدغم کر کے 5 فیصد کی نئی شرح سے ٹیکس عائد کر دیا گیا ہے۔تاہم فنانس ایکٹ 2010 ء4 (ترمیم شدہ )کے سیکشن 6 کے تحت جن جائیداد وں کیلئے استثنیٰ موجود ہیں وہ بدستور رہیں گے اور ان میں کوئی رد و بدل نہیں کیا جائیگا۔ علاوہ ازیں شہری علاقوں کی تعریف 1899ء کے سٹیمپ ایکٹ میں کی گئی ہے وہ برقرار رہے گی۔جمعہ کے روزوزیر خزانہ ڈاکٹر عائشہ غوث پاشا کی جانب سے پنجاب اسمبلی میں پیش کئے جانیوالے فنانس بل کی دستاویزات کے مطابق پنجاب میں جائیدادوں کی خرید و فروخت کی دستاویزات لکھنے کیلئے ای سٹامپ پیپرکا رائج نظام بڑی کامیابی سے آگے بڑھ رہا ہے جس کی وجہ سے جعلی دستاویزات کی روک تھام میں مد ملی ہے ،لہٰذا اسی کی روشنی میں