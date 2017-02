آرمی چیف کی پاک فوج کے افسروں کوکتاب پڑھنے کی ہدایت

اسلام آباد (مانیٹرنگ ڈیسک)آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی پیشہ ورانہ سوچ اور اصول پسندی سے سب واقف ہیں۔ وہ وسیع مطالعہ رکھتے ہیں اور ہمہ جہتی سوچ کے مالک ہیں۔ ہندوستان ٹائمز کی ایک رپورٹ میں اخبار دی نیشن کے حوالے سے ان کی شخصیت کے اسی پہلو کا تذکرہ کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ گزشتہ سال دسمبر میں جب انہوں نے سینئر افسران سے خطاب کیا تو ایک امریکی مصنف کی وہ کتاب پڑھنے کی ہدایت کی جس میں بتایا گیا ہے کہ بھارت فوج کو سیاست سے باہر رکھنے میں کس طرح کامیاب ہوا۔ رپورٹ کے مطابق انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ فوج کا کوئی کام نہیں ہے کہ وہ حکومت چلانے کی کوشش کرے۔رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ آرمی چیف نے یہ خطاب دسمبر کے آخری ہفتے میں راولپنڈی گیریڑن کے افسران سے کیا۔ وہ جس کتاب کا حوالہ دے رہے تھے اس کا نام Army and Nation: The Military and Indian Democracy Since Independence ہے۔ کتاب کے مصنف کا نام سٹیون آئی ولکنسن ہے، جو ییل یونیورسٹی میں انڈیا اینڈ سا?تھ ایشیا سٹڈیز کے پروفیسر ہیں۔ اس کتاب میں بھارت کے ان سیاسی اور خارجہ و سٹریٹجک فیصلوں کا احاطہ کیا گیا ہے جو جمہوریت کو مضبوط کرنے کا سبب بنے۔رپورٹ میں مزید بتایا گیاہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ دیگر مطالعہ کے علاوہ بھارت کے بارے میں شائع ہونے والی کتب اور میڈیا میں اس کے متعلق شائع ہونے والے مضامین کا بھی بکثرت مطالعہ کرتے ہیں۔ بھارت کے متعلق مطالعے کا ان کا شوق اس وقت سے جاری ہے جب وہ 1992ء4 میں ایک نوجوان افسر کے طور پر لائن آف کنٹرول پر فرائض سرانجام دے رہے تھے