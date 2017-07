امریکی ریاست ارکنساس کے نائٹ کلب میں فائرنگ ، 17 افراد زخمی

نیو یارک (ڈیلی پاکستان آن لائن) امریکی ریاست ارکنساس کے دار الحکومت لٹل راک کے ایک نائٹ کلب میں فائرنگ کے نتیجے میں 17 افراد زخمی ہوگئے۔ فائرنگ کا واقعہ مقامی وقت کے مطابق رات کے ڈھائی بجے پیش آیا۔

غیر ملکی میڈیا کے مطابق لٹل راک پولیس نے فائرنگ کے واقعے کی تصدیق کردی اور اپنے آفیشل ٹوئٹر پیج پر بتایا ہے کہ یہ کوئی دہشتگردی کا واقعہ نہیں ہے بلکہ نائٹ کلب میں جاری کنسرٹ کے دوران جھگڑا ہونے پر پیش آیا، جس کے نتیجے میں 17 افراد زخمی ہوگئے ۔ فائرنگ کے بعد بھگدڑ مچ گئی اور اکثر لوگ نائٹ کلب سے بھاگنے کی کوشش میں گولیوں کا نشانہ بنے۔ زخمیوں میں ایک شخص شدید زخمی ہوا ہے۔ پولیس نے نائٹ کلب کو گھیرے میں لے کر زخمیوں کو ہسپتال منتقل کردیا ہے۔ ابھی تک کسی ملزم کی گرفتاری کی کوئی اطلاعات نہیں ہیں۔

Police are investigating a shooting at the Power Lounge 220 W 6th, multiple victims, no suspect information is available. PAO on the scene. — Little Rock Police (@LRpolice) July 1, 2017

We do NOT believe this incident was an active shooter or terror related incident. It appears to have been a dispute at a concert. — Little Rock Police (@LRpolice) July 1, 2017

#UPDATE as of now ALL 17 confirmed shooting victims are alive. We will provide additional updates as needed. — Little Rock Police (@LRpolice) July 1, 2017

فائرنگ کے واقعے کی ویڈیو دیکھیں