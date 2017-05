افغانستان، طالبان حملوں میں شدت، ایک ماہ کے دوران سینکٹروں افغان فوجی ہلاک ہوئے: امریکی رپورٹ میں انکشاف

واشنگٹن(ڈیلی پاکستان آن لائن) افغانستان میں سکیورٹی فورسز کو سرما کے مہینوں میں عیر معمولی طور پر بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا، یکم جنوری اور 24 فروری کے درمیان سکیورٹی فورسز کے807اہلکار طالبان حملوں میں مارے گئے۔

افغانستان میں تعمیر نو کے لیے قائم امریکی محکمے "سِگار"نے اپنی ایک رپورٹ میں انکشاف کیا کہ افغانستان میں سکیورٹی فورسز کو سرما کے مہینوں میں عیر معمولی طور پر بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ رپورٹ کے مطابق یکم جنوری اور 24 فروری کے درمیان سکیورٹی فورسز کے807 ارکان مارے گئے۔

SIGAR releases 35th Quarterly Report to Congress, notes record civilian casualties, shockingly high ANDSF losses https://t.co/6ZXGV2dcWH

موسم سرما میں عمومی طورپرطالبا ن کی جانب سے پر تشدد کارروائیاں کم دیکھنے میں آتی تھیں لیکن اس بار طالبان نے سرکاری فوج کے خلاف اپنی لڑائی بھرپور طریقے سے جاری رکھی۔

65.6% of Afghans live in govt-controlled areas, 9.2% in insurgent-controlled, 25.2% in contested https://t.co/VgY6CV4MTM