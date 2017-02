ایران ہماری کاوشوں کے باوجود عراق پر قبضہ کر رہا ہے : ٹرمپ کا دعویٰ

واشنگٹن (ڈیلی پاکستان آن لائن ) امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران مسلمان ملک عرا ق پرقبضہ جما رہا ہے ۔

غیر ملکی خبر رساں ادارے ”دی ہل“ کے مطابق ایران کے بلیسٹک میزائل تجربے کے فوری بعد امریکی صدر نے رات گئے اپنے ٹویٹر پیغام میں دنیا کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ عراق کو بچانے کی امریکی کاوشوں کے باوجود ایران کی حکومت وہاں تیزی سے غالب آرہی ہے ۔”امریکا کی طرف سے عراق میں اب تک تین کھرب ڈالر خرچ کیے جانے کے باوجود ایران عراق پربہت تیزی سے زیادہ سے زیادہ تسلط قائم کر رہا ہے“۔

Iran is rapidly taking over more and more of Iraq even after the U.S. has squandered three trillion dollars there. Obvious long ago!