کینیڈین وزیراعظم کی بچپن اور جوانی کی تصاویر منظرعام پرآگئیں

ٹورنٹو(ڈیلی پاکستان آن لائن)تارکین وطن کے حق میں بیانات داغ کر مسلمانوں کے دل جیتنے والے کینیڈین وزیراعظم جسٹن ٹروڈو کی بچپن اور جوانی کی تصاویر منظرعام پر آگئیں جنہوں نے انٹرنیٹ پر تہلکہ برپاکردیا۔

برطانوی اخبار کے مطابق کینیڈین وزیراعظم کی جوانی اور اوائل عمری کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی ہیں ۔ ایک صارف نے جسٹن کی جوانی کی تصویر شیئرکرتے ہوئے لکھاکہ ’تمام لوگوں کو صبح بخیر، بالخصوص نوجوان جسٹن ٹروڈوکو‘۔

good morning to everyone, especially young Justin Trudeau pic.twitter.com/huNoGXIknz — Yodit Denu (@DenuIn_ItRight) February 26, 2017

Step aside young Biden. These photos prove young Justin Trudeau is who you should be hitting with a 1:37am "u up?" https://t.co/vCMiRNVTKE pic.twitter.com/q3UMWGkfje — Ξvan Ross Katz (@evanrosskatz) February 28, 2017

نوباڈی آسکڈبٹ کے نام سے موجود صارف نے لکھاکہ میں ہروقت نوجوان جسٹن ٹروڈو کی یہ تصویر دیکھتارہتاہوں ، مجھے مزید ہمت کی ضرورت ہے۔