روسی شہر سینٹ پیٹرز برگ کی زیر زمین ٹرین میں دھماکہ، 10 افراد ہلاک ، متعدد زخمی

ماسکو (ڈیلی پاکستان آن لائن) روس کے بڑے شہر سینٹ پیٹرز برگ کی زیر زمین ٹرین میں دھماکہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق 10 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوگئے ہیں۔

غیر ملکی میڈیا کے مطابق دھماکہ سینٹ پیٹرز برگ میں ساڈویا ٹیکنالوجی انسٹی ٹیوٹ کے سٹیشن پر ٹرین کے اندر ہوا جس کے نتیجے میں ابتدائی طور پر 10 افراد ہلاک ہوگئے اور لاتعداد زخمی ہیں۔ دھماکے کے بعد امدادی کارروائیاں شروع کردی گئی ہیں جبکہ زیر زمین میٹروٹرین کے تین سٹیشن بند کردیے گئے ہیں۔



ایک عینی شاہد کا کہنا ہے کہ وہ برقی سیڑھیوں سے سٹیشن میں داخل ہو رہا تھا کہ اسی دوران ٹرین کے اندر زور دار دھماکہ ہوا جس سے بڑی تعداد میں لوگ متاثر ہوگئے۔

حکام کا کہنا ہے کہ دھماکے سے ٹرین کی بوگی بری طرح متاثر ہوئی ہے ۔ دھماکہ دہشتگردی کی واردات ہو سکتا ہے لیکن اس کا ہر پہلو سے جائزہ لیا جا رہا ہے۔ دھماکے کے بعد سینٹ پیٹرز برگ کے علاوہ روس کے دیگر اہم شہروں میں بھی سیکیورٹی ہائی الرٹ کردی گئی ہے۔

Video from the scene of the #StPetersburg explosion pic.twitter.com/nrfhiX3DuN