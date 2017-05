ملازمت پیشہ خواتین کو مشورے، امریکی صدر کی بیٹی ایوانکا ٹرمپ کی نئی کتاب چھپ کر مارکیٹ میں آ گئی

واشنگٹن(ڈیلی پاکستان آن لائن)امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی بیٹی اور مشیر ایوانکا ٹرمپ کی ملازمت پیشہ خواتین کے لئے تجاویز پر مبنی کتاب چھپ کر مارکیٹ میں آ گئی۔

غیر ملکی میڈیا کے مطابق امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی بیٹی اور مشیر ایوانکا ٹرمپ کی دوسری کتاب چھپ کر مارکیٹ میں آ گئی ہے،اس سے قبل ایوانکا ٹرمپ نے سال 2009 میں بھی ’’ زندگی اور کام میں کامیابی کا کھیل‘‘ نامی کتاب تصنیف کی تھی۔معروف نجی ادارے ’’پینگوئین پبلشرز‘‘ کی طرف سے شائع ہونے والی ایونکا ٹرمپ کی کتاب ’’ ملازمت پیشہ خواتین کامیابی کے اصولوں کی تصنیف نو‘‘(Women who work Rewrite the rules of success) کو 2مئی سے امریکہ بھر کے بڑے بک سٹال پر بھیج دیا گیا ہے ۔کتاب میں ایوانکا نے اپنے والد ڈونلڈ ٹرمپ سے سیکھی ہوئی باتوں سے بھی قارئین کو آگاہ کیا ہے۔کتاب میں انہوں نے ملازمت پیشہ خواتین کو خاندان کی اہمیت کو نظر انداز کئے بغیر پیشہ وارانہ زندگی میں آگے بڑھنے کا مشورہ دیا ہے۔ایونکا ٹرمپ نے اپنی نئی کتاب میں خواتین کو ذہنی دباو پر قابو پانے اور کامیاب ورکنگ ویمن بننے کے طریقے بھی بتائے ہیں۔