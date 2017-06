پاک بھارت ٹاکر ے سے چند گھنٹوں قبل برطانیہ دہشت گردی کے مختلف واقعات سے لرز اٹھا ،7افراد کی ہلاکت کے بعد پورا ملک خوف و افسردگی کے عالم میں ڈوب گیا

لندن (ڈیلی پاکستان آن لائن )برطانیہ میں پاک بھارت میچ سے چند گھنٹوں قبل دہشت گردی کے مختلف واقعات میں 7افراد ہلاک اور 20زخمی ہو گئے جبکہ سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ سے 3دہشت گرد بھی مارے گئے ۔

تفصیل کے مطابق دہشت گردی کا پہلا واقعہ اس وقت پیش آیا جب لندن برج پر تیز رفتار گاڑی نے راہ گیر کچل دیئے جس کے نتیجے میں کئی افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔

برطانوی پولیس کے مطابق لندن برج میں گاڑی سے 3 افراد نے اتر کر لوگوں پر فائرنگ کی اور چاقووں سے حملہ کیا جس سے خوفزدہ ہو کر وہاں موجود کئی افراد نے دریا میں چھلانگیں لگا دیں۔ دوسری جانب بارو مارکیٹ اور ووکس ہال میں فائرنگ اور چاقوسے حملے کر کے کئی افراد کو زخمی کیا گیا جن میں سے کچھ ہلاک ہو گئے ۔بعد ازاں برطانوی پولیس کا کہنا تھا کہ ووکس ہال واقعے کا لندن برج اور بارو مارکیٹ واقعات سے تعلق نہیں ،لندن برج اور بارو مارکیٹ کے واقعات دہشت گردی ہیں ۔

مزید خبریں :افغان مہاجرین کی وجہ سے پاکستان کی سلامتی کو چیلنجز درپیش ہیں:جنرل زبیر محمود حیات

برطانوی میڈیا کے مطابق بارو مارکیٹ اور لندن برج میں سیکیورٹی فورسز نے کارروائی کرتے ہوئے تینوں حملہ آوروں کوہلاک کردیا ,علاوہ ازیں لندن میں تشدد کے واقعات کے بعد برطانوی وزیراعظم تھریسامے نے سیکیورٹی اجلاس طلب کرلیا، انہوں نے کہا کہ لندن واقعات کو ممکنہ دہشتگردی کے طور پر دیکھا جارہا ہے،لندن مستقل دہشت گردوں کے نشانے پر ہے۔مئیر لندن صادق خان نے ایک بیان میں کہا کہ حملے سوچے سمجھے اور بزدلانہ ہیں ،اس طرح کے حملوں کا کوئی جواز نہیں ۔

My statement on the cowardly terrorist attack in London tonight: https://t.co/PaGXogN60N

Please continue to follow @metpoliceuk for updates pic.twitter.com/AcGaju2Svp