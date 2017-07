بھارتی ایئر فورس کا ہیلی کاپٹر چینی سرحد کے قریب غائب ہو گیا

نئی دہلی (ڈیلی پاکستان آن لائن ) بھارتی ایئر فورس کا چوپر ہیلی کاپٹر چینی سرحد کے قریب سے غائب ہو گیا جس کا تاحال کچھ سراغ نہیں مل سکا ۔

”دی اکنامک ٹائمز“ کے مطابق بھارتی ایئر فورس کا ایڈوانس لائٹ ہیلی کاپٹر چینی سرحد کے قریب پہنچتے ہی غائب ہو گیا ، ہیلی کاپٹر میں تین افراد سوار تھے جو سیلاب کے بعد ریسکیو مشن کیلئے جا رہے تھے۔





بھارتی حکام کا کہنا ہے کہ ایڈوانس لائٹ ہیلی کاپٹر (اے ایل ایچ) ریاست آسام میں تیز پور ایئر بیس سے دوپہر 4بجے روانہ ہوا تھا جس میں تین افراد سوار تھے جو سیلاب کے امدادی مشن پر تھے تاہم خراب موسم کے باعث ارونا چل پردیش میں ہیلی کاپٹر کا رابطہ منقطع ہوگیا ۔

بھارتی نائب وزیر داخلہ کیرن رجیجو نے اپنے ٹویٹ میں خبر کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایئر فورس کا ہیلی کاپٹر شمال مشرقی علاقے میں سیلاب کے متاثرین کو امدادی سامان مہیا کرنے کیلئے بھیجا گیا تھا جس کی تلاش کیلئے کوششیں جاری ہیں۔

CM @PemaKhanduBJP ji & State Govt mobilizing local people to locate the missing IAF helicopter which was on a rescue mission in Arunachal. https://t.co/oGfEu8hy6D