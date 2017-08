افغانستان میں شدت پسندوں کا حملہ، 0 5افرادہلاک،مرنے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل

کابل(ڈیلی پاکستان آن لائن) افغانستان میں شدت پسندوں نے ایک گاوں پر حملہ کرکے 50عام شہریوں کو قتل کردیا،جس میں خواتین اور بچے بھی شامل ،جبکہ متعدد افراد کو اغواءکرکے اپنے ساتھ لے گئے۔

غیر ملکی میڈیا کے مطابق ہفتے کو رات گئے شدت پسندوں نے افغانستان کے صوبے سرپل کے مرزا اولانگ گاوں میں دھاوا بولا اور 50 افراد کو قتل کر دیا۔ گورنر سرپل محمد ظاہر وحدت نے بتایا کہ زیادہ تر گاوں والوں کے سرقلم کیے گئے جبکہ بعض کو فائرنگ کر کے ہلاک کیا گیا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ شدت پسند اپنے ساتھ کئی افراد کو یرغمال بناکر بھی لے گئے ہیں جبکہ ہلاک ہونے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔

Very saddened by the attack on innocent civilians in Sayad District of Sar-e-Pul Province. Killing civilians is insane, inhuman & barbaric!