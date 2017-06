موبائل سگنل کا مسئلہ، ”عقلمند“ بھارتی وزیر کال سننے کیلئے درخت پر چڑھ گیا

نئی دہلی (ویب ڈیسک ) بھارتی وزیر نیٹ ورک کی عدم دستیابی پر سیڑھی لگا کر درخت پر چڑھ گئے۔ ایک طرف ڈیجیٹل انڈیا اور دوسری طرف دیہات میں بجلی اور موبائل نیٹ ورک موجود نہیں۔ بھارتی وزیر مملکت برائے خزانہ ارجن رام میگھوال راجستھان میں دورے پر تھے اس وقت وزیر مملکت نے دیہاتیوں کے سامنے افسروں سے رابطے کیلئے فون ڈائل کیا لیکن نیٹ ورک کی عدم دستیابی پر وزیر مملکت افسروں سے رابطہ نہ کر پائے۔ دیہاتیوں کے کہنے پر وزیر درخت پر سیڑھی رکھ کر اوپر چڑھے، فون کرتے اور سنتے رہے۔ ویڈیو دیکھیں

#WATCH Union MoS Finance Arjun Ram Meghwal climbs a ladder to talk on the phone in Rajasthan's Bikaner pic.twitter.com/S88cdZ5wzy