یمن میں خانہ جنگی کے دوران201بچے ہلاک،347معذور ہوئے: یونیسیف

صنعا(ڈیلی پاکستان آن لائن) یمن میں حوثی باغیوں اور حکومتی فورسز کے درمیان ہونے والی جھڑپوں کے دوران سال2017ءمیں 201بچے ہلاک جبکہ347بچے معذور ہوگئے ہیں۔

سوشل میڈیا ویب سائٹ ٹوئٹر پر ٹوئٹ کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے بچوں کے لئے امدادی فنڈ” یونیسیف “کے یمن کے لئے نمائندہ خصوصی میرٹ کسل ریلانو کا کہنا تھا کہ رواں سال کے آغاز سے لے کر اب تک یمن میں حوثی باغیوں اور سرکاری فوج کے درمیان جاری جھڑپوں میں 159 لڑکوں اور 49 لڑکیوں سمیت 201 بچے ہلاک کر دئیے گئے ہیں جبکہ 234 لڑکوں اور 113 لڑکیوں سمیت 347بچے معذور ہو گئے ہیں۔

Verified Information: 377 boys recruited and used in 2017 in #Yemen. We know they are many more...unfortunately. PEACE!