بھارتی ایئر ایمبولنس کے طیارے کی تھائی لینڈ میں کریش لینڈنگ سے پائلٹ ہلاک ، معاون پائلٹ اور3ڈاکٹر زخمی

نئی دہلی (ڈیلی پاکستان آن لائن ) ایئر ایمبولینس کیلئے حاصل کیا گئے چارٹرڈطیارے کی تھائی لینڈ میںکریش لینڈنگ سے بھارتی پائلٹ ہلاک جبکہ معاون پائلٹ سمیت 3ڈاکٹر زخمی ہو گئے ۔ طیارے پر میڈانتا ہسپتال کے 3ڈاکٹراور 2پائلٹ سوار تھے ۔

بھارتی میڈیا کے مطابق میڈانتا ایئر ایمبولنس کے چارٹرڈ طیارے کی بنکاک میں کریش لینڈنگ سے پائلٹ ہلاک ہو گیا جبکہ معاون پائلٹ سمیت 3ڈاکٹرزخمی ہو گئے۔طیارہ تھائی لینڈ سے بینکاک جا رہا تھا جس میں کریش لینڈنگ سے قبل آگ بھڑکی ۔

خارجہ امور کی وزیر سشما سراج نے اپنے ٹویٹر پیغام میں پائلٹ ارناکشا نینڈی کی ہلاکت کی تصدیق کر تے ہوئے کہا ہے کہ حادثے میں زخمی ہونے والے 2ڈاکٹروں کی حالت تشویشناک ہے جنہیں بینکاک کے ہسپتال میں منتقل کر دیا گیا ہے جبکہ زخمی افراد کوفوجی ہیلی کاپٹر کے ذریعے بینکاک کے ہسپتال پہنچایا گیا۔

Our Mission has just informed me that we have lost pilot of the Air Ambulance Arunaksha Nandy. /3