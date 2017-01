نیو یارک(ڈیلی پاکستان آن لائن) روس کے ساتھ اچھے تعلقات کی مخالفت کرنے والے احمق اور بے قوف ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کھل کرکھیلنے لگے ہیں۔

Having a good relationship with Russia is a good thing, not a bad thing. Only "stupid" people, or fools, would think that it is bad! We.....



ایک ٹوئٹ میں ٹرمپ نے روس کے ساتھ مل کر بہت سے مسائل میں سے کچھ کو حل کرنے کا اعادہ کیا ہے،ڈونلڈ ٹرمپ کایہ بیان اس وقت آیا ہے جب انٹیلی جنس اداروں نے اپنی اس رپورٹ کے حوالے سے نومنتخب صدر کو بریفنگ دی، اس انٹیلی جنس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ روسی صدر نے ٹرمپ کو جتوانے کے لیے مدد کی کوشش کی تھی۔

انٹیلی جنس کی جانب سے دی گئی بریفنگ کے بعد ٹرمپ روس پر مداخلت کا الزام لگانے سے باز رہے اور صرف یہ کہا کہ انتخابات کے نتائج اس سے متاثر نہیں ہوئے۔

نو منتخب صدر نے کہا کہ ڈیموکریٹک پارٹی کے سررو ہیگ ہونے کی وجہ ڈیموکریٹس کی غفلت کا نتیجہ ہے۔

both countries will, perhaps, work together to solve some of the many great and pressing problems and issues of the WORLD!