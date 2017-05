بحیرہ روم میں 250مہاجرین ڈوب کر ہلاک ہوگئے ہیں

طرابلس(ڈیلی پاکستان آن لائن) بحیرہ روم میں تعینات لیبیا کے کوسٹ گارڈز کے مطابق مہاجرین کی 3دنوں کے دوران مہاجرین کی کشتیاں ڈوب جانے کے باعث250کے قریب مہاجرین ہلاک ہو گئے ہیں۔

بچوں کو لیپ ٹاپ دینے پر تنقید ، کیا میں ان کے ہاتھوں میں کلاشنکوف تھما دوں؟ : شہباز شریف

تفصیلات کے مطابق جمعہ سے لے کر اب تک بحیرہ روم میں مہاجرین کی کشتیاں ڈوب جانے کے باعث 250افراد ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ کوسٹ گارڈز کے مطابق لیبیا کے ساحلوں کے قریب سے تقریباً ساڑھے 7 ہزار پناہ گزینوں کی جانیں بچائی جا چکی ہیں۔

Another terrible day in the Med, 5 dead bodies recovered by Golfo Azzurro @openarms_fund 2 sunken rubber boats detected pic.twitter.com/leIhVNUs2Q