مودی کو منموہن سنگھ پر تنقید مہنگی پڑ گئی، ٹویٹر پر ''جاہل پی ایم مودی'' ٹاپ ٹرینڈبن گیا

نئی دہلی(آن لائن) ہندو انتہا پسند نریندر مودی اپنے ہی ملک میں رسوا ہونے لگے۔ بھارتی وزیر اعظم کو سابق ہم منصب منموہن سنگھ پر کرپشن کا الزام لگانا مہنگا پڑ گیا۔ ٹویٹر پر جاہل پی ایم مودی کے نام سے ٹاپ ٹرینڈ بن گیا۔ ٹویٹر صارفین نے مودی پر طنز کے نشتر برساتے رہے۔

کسی نے مودی کو شرم دلائی تو کسی نے کہا چائے بیچنے والا گفتگو کے آداب بھول گیا۔ ایک شہری نے لکھا کہ خراب دماغی حالت کے باعث مودی وزارت عظمیٰ کے اہل نہیں۔ کوئی مودی کو آر ایس ایس کا بغل بچہ کہتا رہا تو کسی نے گجرات میں مسلمانوں کے قتل عام کا ماسٹر مائنڈ قرار دیا۔ ایک صارف نے سوال کیا کہ مودی کی شادی، اثاثے، ڈگری اور سیاسی کیرئیر جعلی، آخر کوئی چیز حقیقی بھی ہے؟۔

Hearing his raincoat, kutta remarks, u can't see much difference between PM & the cheap abusive trolls he follows on Twitter !#JaahilPMModi