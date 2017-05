کلبھوشن یادیو کی سزائے موت پر عمل درآمد روکنے کے لئے بھارت نے عالمی عدالت انصاف سے رجوع کرلیا

نئی دہلی(ڈیلی پاکستان آن لائن ) بھارتی جاسوس کلبھوشن یادیو کی سزائے موت پر عملدرآمد رکوانے کے لئے بھارت نے عالمی عدالت انصاف سے رجوع کر لیا ہے، درخواست میں بھارتی جاسوس تک کونسلر رسائی کا مطالبہ کیا گیا ہےجبکہ عالمی عدالت انصاف سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ پاکستان کو عدالت کی کارروائی مکمل ہونے تک کلبھوشن کی موت پر عملدر آمد سے روک دے ۔

تفصیلات کے مطابق بھارتی حکومت نے کلبھوشن کی سزائے موت رکوانے کے لئے عالمی عدالت انصاف سے رجوع کر لیا ہے۔ درخواست میں بھارتی حکومت نے مطالبہ کیا ہے کہ کلبھوشن کی سزائے موت پر عمل درآمد فوری روکا جائے۔عالمی عدالت انصاف میں دائر کی گئی درخواست میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کی فوجی عدالت نے ایک پریس ریلیزکےذریعے کلبھوشن کی سزائے موت کا اعلان کیا گیا جبکہ کلبھوشن یادیو تک قونصلر رسائی بھی نہیں دی گئی، کلبھوشن تک قونصلر رسائی نہ دینا ویانا کنونشن کی خلاف ورزی ہے۔

Mr.Harish Salve, Senior Advocate is representing India before International Court of Justice in the #KulbhushanJadhav case.

بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج نے سوشل میڈیا ویب سائٹ پر ٹوئٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ سینئر وکیل ہارش سلیو عالمی عدالت انصاف میں بھارت کی نمائندگی کریں گے۔ان کا مزید کہنا تھا کہ بھارت نے صدارتی حکم کے تحت عالمی عدالت انصاف سے رجوع کیا ہےجبکہ انہوں نے آج کلبھوشن یادیو کی والدہ سے بھی ملاقات کی ہے۔

I have spoken to the mother of #KulbhushanJadhav and told her about the order of President, ICJ under Art 74 Paragraph 4 of Rules of Court.