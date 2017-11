یمن پر حملہ تو سعودی عرب نے کیا لیکن اس کا برطانیہ کو کتنا فائدہ ہوا؟ جواب جان کر آپ کے واقعی ہوش اُڑجائیں گے

لندن(مانیٹرنگ ڈیسک) بیشترمغربی ممالک کی معشیتیں اسلحے کی فروخت پر چل رہی ہیں اور مسلم دنیا میں چھڑی جنگوں سے اگر کسی کو فائدہ حاصل ہو رہا ہے تو وہ یہی اسلحہ فروش مغربی ممالک ہیں۔ سعودی اتحاد یمن میں جو جنگ لڑ رہا ہے اس سے اتحادیوں یا یمنی باغیوں کو کچھ فائدہ ہوا یا نہیں لیکن برطانیہ کو اس قدر فائدہ ملا ہے کہ سن کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ دی انڈیپنڈنٹ کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب برطانوی اسلحے کا بہت بڑا خریدار ہے۔جب سے اس نے یمن پر حملہ کیا ہے برطانیہ سے اس کی اسلحے کی خریداری میں 500فیصد اضافہ ہو گیا ہے اوریمن جنگ کے پہلے دو سال میں اس نے برطانیہ سے 4ارب 60کروڑ پاﺅنڈ (تقریباً6کھرب 34ارب57کروڑروپے) کے ہتھیار خریدے ہیں۔

رپورٹ کے مطابق ہتھیاروں کی تجارت کے خلاف مہم (Campaign Against the Arms Trade)نامی تنظیم کے شریک ڈائریکٹر ٹام برنز کا کہنا ہے کہ ”یمن میں سعودی اتحاد کی طرف سے جنگی جرائم کے متعدد واقعات کی تصدیق کے باوجود برطانوی حکومت کی طرف سے اسے اسلحے کی فروخت میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ جنگ کے بعد سے یمن کی صورتحال بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے اوراقوام متحدہ کے اعدادوشمار کے مطابق سعودی اتحاد کی بمباری میں اب تک 5ہزار 295عام شہری جاں بحق ہو چکے ہیں، تاہم یہ تعداد ممکنہ طور پر اس سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے۔“