کیلی فورنیا کے مقامی سکول میں فائرنگ، 2افراد ہلاک ،متعدد زخمی

سین برناڈینو(ڈیلی پاکستان آن لائن) کیلی فورنیا کے ایک مقامی سکول میں فائرنگ کے نتیجے میں2طلبہ ہلاک جبکہ متعدد زخمی ہوگئے ہیں.

پولیس کے مطابق فائرنگ کا واقعہ سین برناڈینو میں پیش آیا جس کے بعد سکول کو بند کردیا گیا ہے اور طلبہ کو قریبی سکول میں منتقل کردیا گیا۔ پولیس نے علاقے کو گھیر لیااور تلاشی شروع کردی ہے تاہم پولیس کے مطابق یہ ممکنہ طور پر خود کشی کا واقع ہوسکتا ہے۔ اس واقعے کے حوالے سے کچھ کہنا قبل از وقت ہے، پولیس تحقیقات کے بعد ہی اعلان کرے گی۔

There are two wounded, possible students. Taken to local hospitals, condition unknown