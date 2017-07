بھارت کی ایک اور بھونڈی چال، پاکستانی شہریوں کا میڈیکل ویزہ سرتاج عزیز کے سفارشی خط سے مشروط

نئی دلی (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان کے خلاف ہر وقت سازشوں میں مصروف بھارت نے اپنا اصلی روپ دکھانا شروع کردیا۔ بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج نے علاج کیلئے بھارت جانے کے خواہشمند پاکستانیوں کیلئے ویزہ پاکستانی مشیر خارجہ سرتاج عزیز کی سفارش سے مشروط کردیا۔ انہوں نے مشیر خارجہ سے شکوہ بھی کیا ہے کہ وہ کلبھوشن یادیو کی ماں کی اپنی بیٹے سے ملاقات کے حوالے سے لکھے گئے خط کا جواب نہیں دے رہے۔

سوشل میڈیا ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں سشما سوراج نے کہا کہ مجھے بھارت کا میڈیکل ویزہ حاصل کرنے کے خواہشمند پاکستانیوں کے ساتھ ہمدردی ہے اور مجھے یقین ہے کہ مسٹر سرتاج عزیز کو بھی اپنے ہم وطنوں کا خیال ہے۔

I have my sympathies for all Pakistan nationals seeking medical visa for their treatment in India. /1 — Sushma Swaraj (@SushmaSwaraj) July 10, 2017

I am sure Mr.Sartaj Aziz also has consideration for the nationals of his country. /2 — Sushma Swaraj (@SushmaSwaraj) July 10, 2017

پاکستانی شہریوں کو میڈیکل ویزہ کے اجرا کیلئے ہم صرف ایک چیز مانگتے ہیں کہ سرتاج عزیز خود ویزہ کی سفارش کریں،مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ وہ اپنے ہم وطنوں کی سفارش کرنے سے کیوں گریز کر رہے ہیں۔

انہوں نے مزید کہا کہ ہماری طرف سے بھی ایک بھارتی شہری کیلئے درخواست دی گئی ہے۔ بھارتی جاسوس کلبھوشن جادھو کی ماں اوانتیکا جادھو اپنے بیٹے سے ملنا چاہتی ہیں۔

All that we require is his recommendation for the grant of medical visa to Pakistan nationals. /3 — Sushma Swaraj (@SushmaSwaraj) July 10, 2017

I see no reason why should he hesitate to give his recommendation for nationals of his own country. /4 — Sushma Swaraj (@SushmaSwaraj) July 10, 2017

We also have a visa application pending for an Indian national Mrs.Avantika Jadhav who wants to meet her son in Pakistan /5 — Sushma Swaraj (@SushmaSwaraj) July 10, 2017

اس سلسلے میں میں نے ذاتی طور پر سرتاج عزیز کو ویزہ کے اجرا کیلئے خط لکھا ہے لیکن سرتاج عزیز نے میرے خط کو درخورِ اعتنا ہی نہیں سمجھا لیکن میں سمجھتی ہوں کہ وہ پاکستانی شہری جن کی سرتاج عزیز کی جانب سے سفارش کی جائے گی انہیں فوری طور پر ویزہ جاری کردیا جائے گا۔

against whom they have pronounced a death sentence. /6 — Sushma Swaraj (@SushmaSwaraj) July 10, 2017

I wrote a personal letter to Mr.Sartaj Aziz for the grant of her visa to Pakistan. /7 — Sushma Swaraj (@SushmaSwaraj) July 10, 2017

However, Mr.Aziz has not shown the courtesy even to acknowledge my letter. /8 — Sushma Swaraj (@SushmaSwaraj) July 10, 2017

But I assure Pakistan nationals seeking medical visa with a recommendation from Mr.Sartaj Aziz, we will issue the visa immediately. /9 — Sushma Swaraj (@SushmaSwaraj) July 10, 2017



واضح رہے کہ پاکستان میں سہولیات کی عدم دستیابی کے باعث جگر کی پیوند کاری کے سلسلے میں اکثر مریض بھارت کا رخ کرتے ہیں جو ہمارے حکمرانوں کیلئے لمحہ فکریہ ہے۔ بھارت سرکار کا جب دل چاہتا ہے وہ پاکستانی مریضوں کے ویزے روک کر حکومت پاکستان کو بلیک میل کرنا شروع کردیتی ہے جس کی واضح مثال سشما سوراج کا میڈیکل ویزہ کو سرتاج عزیز کی سفارش سے مشروط کرنا ہے۔اگر پاکستان میں علاج کی بہترین سہولیات میسر ہوں تو ازلی دشمن بھارت کو ہمیں بلیک میل کرنے کا کوئی موقع نہیں ملے گا۔