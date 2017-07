روس کے ساتھ مشترکہ سائبر سیکورٹی یونٹ کا قیام ، امریکی صدر اپنے معاہدے سے مکر گئے

واشنگٹن (ڈیلی پاکستان آن لائن) امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ روس کے ساتھ مشترکہ سائبر سیکورٹی یونٹ کے قیام کی تجویز دینے کے بعد اس معاہدے سے مکر گئے ، امریکہ اور روس نے جی ٹونٹی سمٹ کے موقع پر دونوں ممالک کے سربراہان کی ملاقات میں سائبر سیکورٹی یونٹ کے قیام کی تجویز دی تھی۔

جے آئی ٹی کا منی ٹریل پر عدم اطمینان ، رپورٹ میں نوازشریف ،حسن نواز اور حسین نواز کیخلاف نیب میں ریفرنس دائر کر نے کی سفارش

تفصیلات کے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ روس کے ساتھ سائبر سکیورٹی یونٹ کے قیام کی تجویز دینے کے بعد اس سے پیچھے ہٹ گئے۔میڈیا رپورٹس کے مطابق روس کے صدر ولادیمیر پیوٹن کے ساتھ ہونے والی مذاکرات کے بعد اس کو نافذ کرنے کی بات کرنے کے چند گھنٹے بعد ہی ٹرمپ نے ٹویٹ کر کے کہا کہ انہیں نہیں لگتا کہ دونوں ممالک کی مشترکہ سائبر سکیورٹی یونٹ ممکن ہے۔ ٹرمپ نے کہاکہ یہ حقیقت ہے کہ صدر پیوٹن اور انہوں نے سائبر سکیورٹی یونٹ پر تبادلہ خیال کیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے۔

The fact that President Putin and I discussed a Cyber Security unit doesn't mean I think it can happen. It can't-but a ceasefire can,& did!