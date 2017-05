مقبوضہ کشمیر سے بھارتی فوج کے لیفٹیننٹ کی گولیاں لگی لاش برآمد

سرینگر(ڈیلی پاکستان آن لائن)وادی مقبوضہ کشمیر کے علاقے پلوامہ سے بھارتی فوج کے لیفٹیننٹ کی گولیاں لگی لاش برآمد ہوئی ہے۔بھارتی خبر رساں ادارے’اے این آئی‘ کے مطابق مقبوضہ کشمیر کے علاقے پلوامہ،کلگام سے ایک بھارتی فوج کے لیفٹیننٹ عمر فیاض کی گولیوں سے چھلنی لاش برآمد ہوئی ہے اور بھارتی میڈیا کی جانب سے کہا جارہا ہے کہ اس کو گزشتہ روز اغواءکیا گیا تھا اور عمر فیاض کو گولیاں مار کر قتل کیا گیا۔

مقبوضہ کشمیر پولیس کے مطابق سینئر افسر نے حال ہی میں بھارتی فوج میں شمولیت اختیار کی تھی اور وہ کسی خاندانی تقریب میں شرکت کے لئے جارہے تھے کہ راستے میں اغواءکرلیا گیا ۔تاحال کسی بھی تنظیم نے قتل کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے جبکہ مقتول افسر کی لاش کو پوسٹمارٹم کے لئے ہسپتال منتقل کردیا گیا ہے۔

J&K: Bullet ridden body of a Army lieutenant found in Shopian district's Herman, in South Kashmir; identified as Umar Fayaz from Kulgam pic.twitter.com/lmeOU3Kgsa