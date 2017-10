لڑکیوں کے لیے آوزابلندکرنے پر گولی ماری گئی،آج آکسفورڈمیں ہوں:ملالہ یوسفزئی

لندن(این این آئی)ملالہ یوسف زئی اب تک کی سب سے کم عمر نوجوان ہیں جنہیں نوبل امن انعام دیا گیا، اس کے علاوہ وہ بہت اچھی طالب علم بھی ہیں جنہوں نے برطانیہ کی شاندار یونیورسٹی آکسفورڈ میں اپنی تعلیم کا آغاز کرلیا۔

اداکارہ جنیفر لارنس نے اپنی عمر سے 21سال بڑے ڈیرن ارونسفکی سے شادی کا فیصلہ کر لیا

غیرملکی خبررساں ادارے کے مطابق ملالہ نے اپنے ٹوئٹر اکاؤنٹ پراپنی کتابوں کی ایک تصویر شیئر کرنے کے ساتھ لکھا کہ ’5 سال قبل مجھے لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے آواز بلند کرنے پر گولی ماری گئی تھی اور آج میں نے آکسفورڈ میں اپنا پہلا لیکچر لیا۔تاہم ان کے چھوٹے بھائی نے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ملالہ کے ساتھ ٹوئٹر پر چھیڑ چھاڑ شروع کردی۔خوشحال یوسف زئی نے ملالہ کی ٹویٹ پر جواب دیا کہ میں پچھلے 5 سالوں سے آپ کا سردرد بنا ہوا ہوں، میں جانتا ہوں آپ مجھے یاد کررہی ہیں اس لیے میں بھی 2سالوں میں آکسفورڈ آجاؤں گا۔تاہم ملالہ نے بھی اپنے بھائی کو تنگ کرتے ہوئے لکھا کہ ٹھیک ہے 2 سال بعد میں اپنا یونیورسٹی تبدیل کرلوں گی۔جس پر ان کے بھائی نے ہار مانتے ہوئے جواب دیا کہ خیر مجھے وہاں آنا ہی نہیں ہے۔واضح رہے کہ 20 سالہ ملالہ یوسف زئی آکسفورڈ یونیورسٹی میں سیاست، فلسفہ اور معاشیات کے مضامین پڑھیں گی۔

5 years ago, I was shot in an attempt to stop me from speaking out for girls' education. Today, I attend my first lectures at Oxford. pic.twitter.com/sXGnpU1KWQ